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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20261107/russian-forces-strike-ukrainian-fuel-supplies-power-substation-and-cargo-ship--mod-1125029875.html
Russian Forces Strike Ukrainian Fuel Supplies, Power Substation and Cargo Ship – MoD
Russian Forces Strike Ukrainian Fuel Supplies, Power Substation and Cargo Ship – MoD
Sputnik International
Russian armed forces struck fuel tanker trucks used to supply Ukrainian troops near Irpen in the Kiev Region, the Russian Defense Ministry said on Saturday.
2026-11-07T14:59+0000
2026-11-07T14:59+0000
russia's special operation in ukraine
ukraine
russia
kiev
russian defense ministry
missile strike
drone strike
air strike
russian armed forces
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07ea/08/12/1124599357_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_3481c7507429a66aef24259492a57711.jpg
The ministry said Russian forces were continuing drone strikes against Ukraine's fuel and energy infrastructure used by the Ukrainian military, as well as vessels transporting military supplies.Russian forces also struck the 330-kilovolt Severnaya electrical substation near Novye Petrovtsy in the Kiev region, which supplied electricity to Ukrainian defense industry facilities, according to the ministry. In addition, a dry cargo vessel transporting military equipment and dual-use goods to Ukraine was hit in the Black Sea east of Odessa, the ministry said.The reported strikes were part of Russia's ongoing operations targeting Ukraine's military logistics, energy infrastructure and maritime supply routes.
https://sputnikglobe.com/20261107/russian-strikes-hit-kiev-bridge-missile-plant-and-energy-infrastructure-1125028223.html
ukraine
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ukraine, russia, kiev, russian defense ministry, missile strike, drone strike, air strike, russian armed forces
ukraine, russia, kiev, russian defense ministry, missile strike, drone strike, air strike, russian armed forces

Russian Forces Strike Ukrainian Fuel Supplies, Power Substation and Cargo Ship – MoD

14:59 GMT 07.11.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Go to the mediabankA Russian serviceman from a Molniya-PVO UAV crew of Battlegroup Tsentr in the Dobropolye direction of the special military operation
A Russian serviceman from a Molniya-PVO UAV crew of Battlegroup Tsentr in the Dobropolye direction of the special military operation - Sputnik International, 1920, 07.11.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
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Russian armed forces struck fuel tanker trucks used to supply Ukrainian troops near Irpen in the Kiev region, the Russian Defense Ministry said on Saturday.
The ministry said Russian forces were continuing drone strikes against Ukraine's fuel and energy infrastructure used by the Ukrainian military, as well as vessels transporting military supplies.
"This afternoon, fuel tanker trucks parked near Irpen in the Kiev region and used to deliver fuel to Ukrainian armed forces units were hit," the ministry said in a statement.
Russian forces also struck the 330-kilovolt Severnaya electrical substation near Novye Petrovtsy in the Kiev region, which supplied electricity to Ukrainian defense industry facilities, according to the ministry. In addition, a dry cargo vessel transporting military equipment and dual-use goods to Ukraine was hit in the Black Sea east of Odessa, the ministry said.
The reported strikes were part of Russia's ongoing operations targeting Ukraine's military logistics, energy infrastructure and maritime supply routes.
Combat launch of a missile from the Iskander operational-tactical missile system to destroy hangars with military equipment and ammunition of the Ukrainian Armed Forces during a special military operation. File photo - Sputnik International, 1920, 07.11.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russian Strikes Hit Kiev Bridge, Missile Plant and Energy Infrastructure
07:11 GMT
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