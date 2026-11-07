https://sputnikglobe.com/20261107/russian-forces-strike-ukrainian-fuel-supplies-power-substation-and-cargo-ship--mod-1125029875.html
Russian Forces Strike Ukrainian Fuel Supplies, Power Substation and Cargo Ship – MoD
Russian Forces Strike Ukrainian Fuel Supplies, Power Substation and Cargo Ship – MoD
Sputnik International
Russian armed forces struck fuel tanker trucks used to supply Ukrainian troops near Irpen in the Kiev Region, the Russian Defense Ministry said on Saturday.
2026-11-07T14:59+0000
2026-11-07T14:59+0000
2026-11-07T14:59+0000
russia's special operation in ukraine
ukraine
russia
kiev
russian defense ministry
missile strike
drone strike
air strike
russian armed forces
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The ministry said Russian forces were continuing drone strikes against Ukraine's fuel and energy infrastructure used by the Ukrainian military, as well as vessels transporting military supplies.Russian forces also struck the 330-kilovolt Severnaya electrical substation near Novye Petrovtsy in the Kiev region, which supplied electricity to Ukrainian defense industry facilities, according to the ministry. In addition, a dry cargo vessel transporting military equipment and dual-use goods to Ukraine was hit in the Black Sea east of Odessa, the ministry said.The reported strikes were part of Russia's ongoing operations targeting Ukraine's military logistics, energy infrastructure and maritime supply routes.
https://sputnikglobe.com/20261107/russian-strikes-hit-kiev-bridge-missile-plant-and-energy-infrastructure-1125028223.html
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ukraine, russia, kiev, russian defense ministry, missile strike, drone strike, air strike, russian armed forces
ukraine, russia, kiev, russian defense ministry, missile strike, drone strike, air strike, russian armed forces
Russian Forces Strike Ukrainian Fuel Supplies, Power Substation and Cargo Ship – MoD
Russian armed forces struck fuel tanker trucks used to supply Ukrainian troops near Irpen in the Kiev region, the Russian Defense Ministry said on Saturday.
The ministry said Russian forces were continuing drone strikes against Ukraine's fuel and energy infrastructure used by the Ukrainian military, as well as vessels transporting military supplies.
"This afternoon, fuel tanker trucks parked near Irpen in the Kiev region and used to deliver fuel to Ukrainian armed forces units were hit," the ministry said in a statement.
Russian forces also struck
the 330-kilovolt Severnaya electrical substation near Novye Petrovtsy in the Kiev region, which supplied electricity to Ukrainian defense industry facilities, according to the ministry. In addition, a dry cargo vessel transporting military equipment and dual-use goods to Ukraine was hit in the Black Sea east of Odessa, the ministry said.
The reported strikes were part of Russia's ongoing operations targeting Ukraine's military logistics, energy infrastructure and maritime supply routes.