https://sputnikglobe.com/20261109/trump-says-he-will-discuss-denuclearization-with-putin-xi-jinping-in-china-1125031747.html
Trump Says He Will Discuss Denuclearization With Putin, Xi Jinping in China
Trump Says He Will Discuss Denuclearization With Putin, Xi Jinping in China
Sputnik International
US President Donald Trump said that he would discuss denuclearization during a meeting with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping in China.
2026-11-09T03:39+0000
2026-11-09T03:39+0000
2026-11-09T04:33+0000
world
donald trump
china
apec
shenzhen
russia
people's republic of china
denuclearization
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"We'll talk a lot of things, including denuclearization," Trump told reporters. Earlier, Kremlin spokesman Dmitry Peskov announced that Russia, China, and the United States were working on organizing a meeting between the leaders during the APEC summit, which is set to take place in the Chinese city of Shenzhen from November 18-19.
china
russia
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donald trump, china, apec, shenzhen, russia, people's republic of china, denuclearization
donald trump, china, apec, shenzhen, russia, people's republic of china, denuclearization
Trump Says He Will Discuss Denuclearization With Putin, Xi Jinping in China
03:39 GMT 09.11.2026 (Updated: 04:33 GMT 09.11.2026)
US President Donald Trump said that he would discuss denuclearization during a meeting with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping in China.
"We'll talk a lot of things, including denuclearization," Trump told reporters.
Earlier, Kremlin spokesman Dmitry Peskov announced that Russia, China, and the United States were working on organizing a meeting between the leaders during the APEC summit, which is set to take place in the Chinese city of Shenzhen from November 18-19.