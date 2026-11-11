https://sputnikglobe.com/20261111/lavrov-will-head-russian-delegation-at-east-asian-summit-in-manila-on-november-17-1125052484.html
Lavrov Will Head Russian Delegation at East Asian Summit in Manila on November 17
Lavrov Will Head Russian Delegation at East Asian Summit in Manila on November 17
Sputnik International
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov will lead the Russian delegation to the East Asian Summit in Manila on November 17, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said on Wednesday.
2026-11-11T12:40+0000
2026-11-11T12:40+0000
2026-11-11T12:41+0000
world
sergey lavrov
maria zakharova
russia
asean
russian foreign ministry
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"On November 17, the 21st East Asian Summit in Manila begins its work. The Russian delegation will be headed by Russian Foreign Minister Sergey Lavrov," Zakharova said at a briefing.East Asian Summit is a regional forum convened annually by ASEAN countries. The summit includes 18 countries, including Russia, China and the US.
https://sputnikglobe.com/20261110/threats-to-eurasian-security-remain---lavrov-1125042656.html
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sergey lavrov, maria zakharova, russia, asean, russian foreign ministry
sergey lavrov, maria zakharova, russia, asean, russian foreign ministry
Lavrov Will Head Russian Delegation at East Asian Summit in Manila on November 17
12:40 GMT 11.11.2026 (Updated: 12:41 GMT 11.11.2026)
MOSCOW (Sputnik) - Russian Foreign Minister Sergey Lavrov will lead the Russian delegation to the East Asian Summit in Manila on November 17, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said on Wednesday.
"On November 17, the 21st East Asian Summit in Manila begins its work. The Russian delegation will be headed by Russian Foreign Minister Sergey Lavrov," Zakharova said at a briefing.
East Asian Summit is a regional forum convened annually by ASEAN countries. The summit includes 18 countries, including Russia, China and the US.