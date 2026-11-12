https://sputnikglobe.com/20261112/us-air-force-helicopter-issues-distress-signal-over-arabian-sea-1125063114.html
US Air Force Helicopter Issues Distress Signal Over Arabian Sea
US Air Force Helicopter Issues Distress Signal Over Arabian Sea
Sputnik International
A US Air Force Bell-Boeing CMV-22B Osprey helicopter has issued a distress signal over the Arabian Sea near Oman, according to flight data reviewed by RIA Novosti on Thursday.
2026-11-12T14:24+0000
2026-11-12T14:24+0000
2026-11-12T14:24+0000
world
arabian sea
oman
osprey
v-22 osprey
v-22 osprey aircraft
emergency
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The helicopter transmitted a Squawk 7700 emergency signal while flying over the sea. As of 12:35 GMT, the aircraft was over Omani territory and heading northwest. The 7700 code is a universal transponder signal used by pilots to indicate a general emergency on board. However, it does not necessarily indicate an immediate threat of disaster.
https://sputnikglobe.com/20240328/japans-okinawa-prefecture-assembly-lodges-protest-over-osprey-flight-resumption---reports-1117603745.html
arabian sea
oman
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arabian sea, oman, osprey, v-22 osprey, v-22 osprey aircraft, emergency
arabian sea, oman, osprey, v-22 osprey, v-22 osprey aircraft, emergency
US Air Force Helicopter Issues Distress Signal Over Arabian Sea
MOSCOW (Sputnik) - A US Air Force Bell-Boeing CMV-22B Osprey helicopter has issued a distress signal over the Arabian Sea near Oman, according to flight data reviewed by RIA Novosti on Thursday.
The helicopter transmitted a Squawk 7700 emergency signal while flying over the sea
. As of 12:35 GMT, the aircraft was over Omani territory and heading northwest.
The 7700 code is a universal transponder signal used by pilots to indicate a general emergency on board. However, it does not necessarily indicate an immediate threat of disaster.