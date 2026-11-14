https://sputnikglobe.com/20261114/putin-xi-trump-to-hold-trilateral-meeting-in-chinas-shenzhen-on-november-19---peskov-1125073196.html
Putin, Xi, Trump To Hold Trilateral Meeting in China's Shenzhen on November 19 - Kremlin
Putin, Xi, Trump To Hold Trilateral Meeting in China's Shenzhen on November 19 - Kremlin
Sputnik International
The summit of leaders of Russia, China and the US Vladimir Putin, Xi Jinping and Donald Trump will be held on November 19 in Shenzhen, an agreement has been reached, a spokesman of the President of the Russian Federation Dmitry Peskov said.
2026-11-14T15:21+0000
2026-11-14T15:21+0000
2026-11-14T15:24+0000
world
russia
china
us
vladimir putin
xi jinping
donald trump
apec summit
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07e8/02/10/1116810932_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_462a3c2004111b08ca84747f8d1bf01f.jpg
The main topics planned for discussion are reportedly nuclear weapons control and the situation around Iran.The APEC Economic Leaders’ Meeting will take place in Shenzhen, China, on November 18–19, 2026, bringing together the leaders of the 21 Asia-Pacific member economies.
https://sputnikglobe.com/20261114/meeting-of-russian-us-chinese-leaders-at-apec-summit-would-be-relevant---diplomat-1125071762.html
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russia, china, us, vladimir putin, xi jinping, donald trump, apec summit
russia, china, us, vladimir putin, xi jinping, donald trump, apec summit
Putin, Xi, Trump To Hold Trilateral Meeting in China's Shenzhen on November 19 - Kremlin
15:21 GMT 14.11.2026 (Updated: 15:24 GMT 14.11.2026)
The summit of leaders of Russia, China and the US Vladimir Putin, Xi Jinping and Donald Trump will be held on November 19 in Shenzhen, an agreement has been reached, a spokesman of the President of the Russian Federation Dmitry Peskov said.
The main topics planned for discussion are reportedly nuclear weapons control and the situation around Iran.
The APEC Economic Leaders’ Meeting will take place in Shenzhen, China, on November 18–19, 2026, bringing together the leaders of the 21 Asia-Pacific member economies.