International

To improve the performance of our website, show the most relevant news products and targeted advertising, we collect technical impersonal information about you, including through the tools of our partners. You can find a detailed description of how we use your data in our Privacy Policy. For a detailed description of the technologies, please see the Cookie and Automatic Logging Policy.

By clicking on the "Accept & Close" button, you provide your explicit consent to the processing of your data to achieve the above goal.

You can withdraw your consent using the method specified in the Privacy Policy.

- Sputnik International, 1920
World
Get the latest news from around the world, live coverage, off-beat stories, features and analysis.
https://sputnikglobe.com/20261114/putin-xi-trump-to-hold-trilateral-meeting-in-chinas-shenzhen-on-november-19---peskov-1125073196.html
Putin, Xi, Trump To Hold Trilateral Meeting in China's Shenzhen on November 19 - Kremlin
Putin, Xi, Trump To Hold Trilateral Meeting in China's Shenzhen on November 19 - Kremlin
Sputnik International
The summit of leaders of Russia, China and the US Vladimir Putin, Xi Jinping and Donald Trump will be held on November 19 in Shenzhen, an agreement has been reached, a spokesman of the President of the Russian Federation Dmitry Peskov said.
2026-11-14T15:21+0000
2026-11-14T15:24+0000
world
russia
china
us
vladimir putin
xi jinping
donald trump
apec summit
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07e8/02/10/1116810932_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_462a3c2004111b08ca84747f8d1bf01f.jpg
The main topics planned for discussion are reportedly nuclear weapons control and the situation around Iran.The APEC Economic Leaders’ Meeting will take place in Shenzhen, China, on November 18–19, 2026, bringing together the leaders of the 21 Asia-Pacific member economies.
https://sputnikglobe.com/20261114/meeting-of-russian-us-chinese-leaders-at-apec-summit-would-be-relevant---diplomat-1125071762.html
russia
china
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07e8/02/10/1116810932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f7c3d47fc2c22f19f51f3854e9f0d52.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
russia, china, us, vladimir putin, xi jinping, donald trump, apec summit
russia, china, us, vladimir putin, xi jinping, donald trump, apec summit

Putin, Xi, Trump To Hold Trilateral Meeting in China's Shenzhen on November 19 - Kremlin

15:21 GMT 14.11.2026 (Updated: 15:24 GMT 14.11.2026)
© AP Photo / Ivan SekretarevU.S. and Russian national flags wave on the wind before US Secretary of State Rex Tillerson arrival in Moscow's Vnukovo airport, Russia, Tuesday, April 11, 2017
U.S. and Russian national flags wave on the wind before US Secretary of State Rex Tillerson arrival in Moscow's Vnukovo airport, Russia, Tuesday, April 11, 2017 - Sputnik International, 1920, 14.11.2026
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Subscribe
The summit of leaders of Russia, China and the US Vladimir Putin, Xi Jinping and Donald Trump will be held on November 19 in Shenzhen, an agreement has been reached, a spokesman of the President of the Russian Federation Dmitry Peskov said.
The main topics planned for discussion are reportedly nuclear weapons control and the situation around Iran.

The APEC Economic Leaders’ Meeting will take place in Shenzhen, China, on November 18–19, 2026, bringing together the leaders of the 21 Asia-Pacific member economies.
President Donald Trump, left, stands with Chinese President Xi Jinping at the Temple of Heaven on Thursday May 14, 2026, in Beijing - Sputnik International, 1920, 14.11.2026
World
Meeting of Russian, US, Chinese Leaders at APEC Summit Would Be Relevant - Diplomat
04:25 GMT
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
Android APK
© 2026 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала