https://sputnikglobe.com/20261114/russia-hits-ukrainian-energy-port-and-rail-infrastructure-overnight-1125072156.html
Russia Hits Ukrainian Energy, Port and Rail Infrastructure Overnight
Russia Hits Ukrainian Energy, Port and Rail Infrastructure Overnight
Sputnik International
Russian forces struck energy, port and railway infrastructure used to deliver military cargo to Ukraine overnight, the Russian Defense Ministry said. 14.11.2026, Sputnik International
2026-11-14T05:11+0000
2026-11-14T05:11+0000
2026-11-14T05:11+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07e8/0c/17/1121243981_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_521f4de230ac5e2121f5e5af23e4d729.jpg
The following targets were hit:🔶 An electrical substation in Priluki, Chernigov region, supporting logistics centres was hit🔶 A dry cargo vessel delivering military cargo to the port of Odessa was hit while transiting at sea🔶 Two railway locomotives were hit near the Matveyevka station in the Zaporozhye region
https://sputnikglobe.com/20261113/russia-strikes-2-power-substations-in-ukraines-sumy-region--mod-1125070120.html
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russia, ukraine, russian defense ministry
russia, ukraine, russian defense ministry
Russia Hits Ukrainian Energy, Port and Rail Infrastructure Overnight
Russian forces struck energy, port and railway infrastructure used to deliver military cargo to Ukraine overnight, the Russian Defense Ministry said.
The following targets were hit:
🔶 An electrical substation in Priluki, Chernigov region, supporting logistics centres was hit
🔶 A dry cargo vessel delivering military cargo to the port of Odessa was hit while transiting at sea
🔶 Two railway locomotives were hit near the Matveyevka station in the Zaporozhye region