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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20261114/russia-hits-ukrainian-energy-port-and-rail-infrastructure-overnight-1125072156.html
Russia Hits Ukrainian Energy, Port and Rail Infrastructure Overnight
Russia Hits Ukrainian Energy, Port and Rail Infrastructure Overnight
Sputnik International
Russian forces struck energy, port and railway infrastructure used to deliver military cargo to Ukraine overnight, the Russian Defense Ministry said. 14.11.2026, Sputnik International
2026-11-14T05:11+0000
2026-11-14T05:11+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
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The following targets were hit:🔶 An electrical substation in Priluki, Chernigov region, supporting logistics centres was hit🔶 A dry cargo vessel delivering military cargo to the port of Odessa was hit while transiting at sea🔶 Two railway locomotives were hit near the Matveyevka station in the Zaporozhye region
https://sputnikglobe.com/20261113/russia-strikes-2-power-substations-in-ukraines-sumy-region--mod-1125070120.html
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russia, ukraine, russian defense ministry
russia, ukraine, russian defense ministry

Russia Hits Ukrainian Energy, Port and Rail Infrastructure Overnight

05:11 GMT 14.11.2026
© Sputnik / Valentin Kapustin / Go to the mediabankA Sukhoi Su-30SM fighter jet of the Russian Aerospace Forces flies, in the course of Russia's special military operation
A Sukhoi Su-30SM fighter jet of the Russian Aerospace Forces flies, in the course of Russia's special military operation - Sputnik International, 1920, 14.11.2026
© Sputnik / Valentin Kapustin
/
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Russian forces struck energy, port and railway infrastructure used to deliver military cargo to Ukraine overnight, the Russian Defense Ministry said.
The following targets were hit:

🔶 An electrical substation in Priluki, Chernigov region, supporting logistics centres was hit

🔶 A dry cargo vessel delivering military cargo to the port of Odessa was hit while transiting at sea

🔶 Two railway locomotives were hit near the Matveyevka station in the Zaporozhye region
The Iskander-M missile system during a military machine demonstration at the Alabino training ground. File photo - Sputnik International, 1920, 13.11.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Strikes 2 Power Substations in Ukraine's Sumy Region – MoD
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