https://sputnikglobe.com/20261115/russia-pummels-ukraines-key-military-supply-hubs-1125074540.html
Russia Pummels Ukraine’s Key Military Supply Hubs
Russia Pummels Ukraine’s Key Military Supply Hubs
Sputnik International
The strikes hit an electrical substation in the settlement of Velikiye Mezhirichi in the Rovno region, which supplies logistics centers used by Ukrainian forces to store military equipment.
2026-11-15T06:04+0000
2026-11-15T06:04+0000
2026-11-15T06:04+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
strikes
settlement
equipment
troops
drones
railway station
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The strikes hit an electrical substation in the settlement of Velikiye Mezhirichi in the Rovno region, which supplies logistics centers used by Ukrainian forces to store military equipment.Targets included a dry cargo vessel at sea en route to the port of Odessa, carrying military and dual-use cargo for the Ukrainian army.In addition, Russian servicemen hit two railway locomotives near a Dnepropetrovsk railway station, used to transport cargo to support the Ukrainian military.
https://sputnikglobe.com/20261102/russian-armed-forces-strike-storage-for-neptun-launchers-in-odessa-region-1124985506.html
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russia, ukraine, strikes, settlement, equipment, troops, drones, railway station
russia, ukraine, strikes, settlement, equipment, troops, drones, railway station
Russia Pummels Ukraine’s Key Military Supply Hubs
Overnight, the Russian Armed Forces continued strikes using unmanned aerial vehicles against energy facilities, port and railway infrastructure, as well as vessels involved in supplying the Ukrainian army, Russia’s Defense Ministry said.
The strikes hit an electrical substation in the settlement of Velikiye Mezhirichi in the Rovno region, which supplies logistics centers used by Ukrainian forces to store military equipment.
Russian troops also targeted a ferry terminal, port administration facilities and an electrical substation at the port of Chernomorsk in the Odessa region, which support the unloading and storage of military cargo delivered to Ukraine.
Targets included a dry cargo vessel at sea en route to the port of Odessa, carrying military and dual-use cargo for the Ukrainian army.
In addition, Russian servicemen hit two railway locomotives near a Dnepropetrovsk railway station, used to transport cargo to support the Ukrainian military.