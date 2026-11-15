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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20261115/russia-pummels-ukraines-key-military-supply-hubs-1125074540.html
Russia Pummels Ukraine’s Key Military Supply Hubs
Russia Pummels Ukraine’s Key Military Supply Hubs
Sputnik International
The strikes hit an electrical substation in the settlement of Velikiye Mezhirichi in the Rovno region, which supplies logistics centers used by Ukrainian forces to store military equipment.
2026-11-15T06:04+0000
2026-11-15T06:04+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
strikes
settlement
equipment
troops
drones
railway station
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The strikes hit an electrical substation in the settlement of Velikiye Mezhirichi in the Rovno region, which supplies logistics centers used by Ukrainian forces to store military equipment.Targets included a dry cargo vessel at sea en route to the port of Odessa, carrying military and dual-use cargo for the Ukrainian army.In addition, Russian servicemen hit two railway locomotives near a Dnepropetrovsk railway station, used to transport cargo to support the Ukrainian military.
https://sputnikglobe.com/20261102/russian-armed-forces-strike-storage-for-neptun-launchers-in-odessa-region-1124985506.html
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russia, ukraine, strikes, settlement, equipment, troops, drones, railway station
russia, ukraine, strikes, settlement, equipment, troops, drones, railway station

Russia Pummels Ukraine’s Key Military Supply Hubs

06:04 GMT 15.11.2026
© Sputnik / Ivan Rodionov / Go to the mediabankLaunch of drones of the Russian Armed Forces in the Nikolaevo-Krivoy Rog direction
Launch of drones of the Russian Armed Forces in the Nikolaevo-Krivoy Rog direction - Sputnik International, 1920, 15.11.2026
© Sputnik / Ivan Rodionov
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Overnight, the Russian Armed Forces continued strikes using unmanned aerial vehicles against energy facilities, port and railway infrastructure, as well as vessels involved in supplying the Ukrainian army, Russia’s Defense Ministry said.
The strikes hit an electrical substation in the settlement of Velikiye Mezhirichi in the Rovno region, which supplies logistics centers used by Ukrainian forces to store military equipment.

Russian troops also targeted a ferry terminal, port administration facilities and an electrical substation at the port of Chernomorsk in the Odessa region, which support the unloading and storage of military cargo delivered to Ukraine.

Combat operations by a Uragan multiple-launch rocket system crew from the 273rd Artillery Brigade of the 34th Artillery Division, serving with Russia’s Zapad Battlegroup near Kupyansk - Sputnik International, 1920, 02.11.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russian Armed Forces Strike Storage for Neptun Launchers in Odessa Region
2 November, 06:18 GMT
Targets included a dry cargo vessel at sea en route to the port of Odessa, carrying military and dual-use cargo for the Ukrainian army.
In addition, Russian servicemen hit two railway locomotives near a Dnepropetrovsk railway station, used to transport cargo to support the Ukrainian military.
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