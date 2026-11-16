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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20261116/russian-army-advances-across-front-lines-in-ukraine-1125077132.html
Russian Army Advances Across Front Lines in Ukraine
Russian Army Advances Across Front Lines in Ukraine
Sputnik International
Ukraine lost up to 330 soldiers in combat against Russia's Tsentr battlegroup over the past day, in addition to losses in manpower and equipment on other fronts, the Russian Defense Ministry said on Monday.
2026-11-16T09:13+0000
2026-11-16T09:13+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
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This is in addition to: Russian air defense systems also shot down four Flamingo missiles and 2,049 Ukrainian drones, the ministry added.
https://sputnikglobe.com/20261115/russian-forces-strike-ukrainian-airfields-and-black-sea-ports-inflict-heavy-troop-losses--mod-1125074862.html
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russia, ukraine, russian defense ministry
russia, ukraine, russian defense ministry

Russian Army Advances Across Front Lines in Ukraine

09:13 GMT 16.11.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev / Go to the mediabankCombat operations by a Uragan multiple-launch rocket system crew from the 273rd Artillery Brigade of the 34th Artillery Division, serving with Russia’s Zapad Battlegroup near Kupyansk
Combat operations by a Uragan multiple-launch rocket system crew from the 273rd Artillery Brigade of the 34th Artillery Division, serving with Russia’s Zapad Battlegroup near Kupyansk - Sputnik International, 1920, 16.11.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
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MOSCOW (Sputnik) - Ukraine lost up to 330 soldiers in combat against Russia's Tsentr battlegroup over the past day, in addition to losses in manpower and equipment on other fronts, the Russian Defense Ministry said on Monday.
This is in addition to:
Up to 195 Ukrainian soldiers eliminated over the past day by Russia's Sever battlegroup
Over 230 by the Vostok battlegroup
Up to 220 by the Zapad battlegroup
Over 175 by the Yug battlegroup
Up to 15 by the Dnepr battlegroup
Russian air defense systems also shot down four Flamingo missiles and 2,049 Ukrainian drones, the ministry added.
A Russian serviceman fires a NSV Utyos heavy machine gun at an air target amid Russia's military operation in Ukraine - Sputnik International, 1920, 15.11.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
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