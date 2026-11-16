https://sputnikglobe.com/20261116/russian-army-advances-across-front-lines-in-ukraine-1125077132.html
Russian Army Advances Across Front Lines in Ukraine
Russian Army Advances Across Front Lines in Ukraine
Sputnik International
Ukraine lost up to 330 soldiers in combat against Russia's Tsentr battlegroup over the past day, in addition to losses in manpower and equipment on other fronts, the Russian Defense Ministry said on Monday.
2026-11-16T09:13+0000
2026-11-16T09:13+0000
2026-11-16T09:13+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07ea/08/06/1124545341_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_366c8c055da94bc6dd5e03ecb65944ff.jpg
This is in addition to: Russian air defense systems also shot down four Flamingo missiles and 2,049 Ukrainian drones, the ministry added.
https://sputnikglobe.com/20261115/russian-forces-strike-ukrainian-airfields-and-black-sea-ports-inflict-heavy-troop-losses--mod-1125074862.html
russia
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russia, ukraine, russian defense ministry
russia, ukraine, russian defense ministry
Russian Army Advances Across Front Lines in Ukraine
MOSCOW (Sputnik) - Ukraine lost up to 330 soldiers in combat against Russia's Tsentr battlegroup over the past day, in addition to losses in manpower and equipment on other fronts, the Russian Defense Ministry said on Monday.
Up to 195 Ukrainian soldiers eliminated over the past day by Russia's Sever battlegroup
Over 230 by the Vostok battlegroup
Up to 220 by the Zapad battlegroup
Over 175 by the Yug battlegroup
Up to 15 by the Dnepr battlegroup
Russian air defense systems also shot down four Flamingo missiles and 2,049 Ukrainian drones, the ministry added.