https://sputnikglobe.com/20261118/ukrainian-army-treats-doctors-medical-facilities-as-strike-targets--russian-envoy-1125093726.html
Ukrainian Army Treats Doctors, Medical Facilities as Strike Targets – Russian Envoy
Ukrainian Army Treats Doctors, Medical Facilities as Strike Targets – Russian Envoy
Sputnik International
The Ukrainian armed forces have semi-officially made Russian paramedics moving around in ambulances, as well as medical facilities, targets for strikes, Russian Foreign Ministry Ambassador-at-Large Rodion Miroshnik said on Wednesday.
2026-11-18T13:37+0000
2026-11-18T13:37+0000
2026-11-18T13:37+0000
world
ukraine
russia
russian foreign ministry
rodion miroshnik
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"Medics are a separate category enshrined in international humanitarian law, meaning that a medic must be able to work at any time and under no circumstances can be a military target. For Ukraine, ambulance doctors and medical facilities seem to have become a semi-official target for strikes," Miroshnik said at a press conference. Since the beginning of the year, 124 medics have been injured in Ukrainian attacks, the envoy added.
https://sputnikglobe.com/20261117/russia-will-not-back-down-in-situation-with-ukraine---deputy-foreign-minister-1125083479.html
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ukraine, russia, russian foreign ministry, rodion miroshnik
ukraine, russia, russian foreign ministry, rodion miroshnik
Ukrainian Army Treats Doctors, Medical Facilities as Strike Targets – Russian Envoy
MOSCOW (Sputnik) - The Ukrainian armed forces have semi-officially made Russian paramedics moving around in ambulances, as well as medical facilities, targets for strikes, Russian Foreign Ministry Ambassador-at-Large Rodion Miroshnik said on Wednesday.
"Medics are a separate category enshrined in international humanitarian law, meaning that a medic must be able to work at any time and under no circumstances can be a military target. For Ukraine, ambulance doctors and medical facilities seem to have become a semi-official target for strikes," Miroshnik said at a press conference.
Since the beginning of the year, 124 medics have been injured in Ukrainian attacks, the envoy added.