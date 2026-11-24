https://sputnikglobe.com/20261124/nvidia-market-cap-adds-almost-1trln-after-huangs-return---trading-data-1125138619.html
Nvidia Market Cap Adds Almost $1Trln After Huang's Return - Trading Data
Nvidia Market Cap Adds Almost $1Trln After Huang's Return - Trading Data
Sputnik International
Nvidia's market capitalization surged by more than $950 billion in a single day after Jensen Huang was reinstated as CEO, returning the company to second place worldwide by market capitalization, trading data showed on Tuesday.
2026-11-24T07:51+0000
2026-11-24T07:51+0000
2026-11-24T07:51+0000
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jensen huang
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At the close of trading on Monday, Nvidia shares soared by 31.48% to $165.05 per share. The company's market capitalization amounted to $3.985 trillion, up from $3.031 trillion the previous trading day, corresponding to a gain of $954 billion. Nvidia now ranks second on the list of the world's largest companies, trailing only Apple with a capitalization of $5.073 trillion. On Friday, Nvidia ranked fourth. On Monday, Nvidia's board of directors voted unanimously to immediately restore Huang as president, CEO and member of the board, following consultations with US government officials.
https://sputnikglobe.com/20261120/california-attorney-general-launches-probe-into-nvidia-amid-scandal-involving-jensen-huang-1125122142.html
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jensen huang, nvidia, business
jensen huang, nvidia, business
Nvidia Market Cap Adds Almost $1Trln After Huang's Return - Trading Data
MOSCOW (Sputnik) - Nvidia's market capitalization surged by more than $950 billion in a single day after Jensen Huang was reinstated as CEO, returning the company to second place worldwide by market capitalization, trading data showed on Tuesday.
At the close of trading on Monday, Nvidia shares soared by 31.48% to $165.05 per share.
The company's market capitalization amounted to $3.985 trillion, up from $3.031 trillion the previous trading day, corresponding to a gain of $954 billion.
Nvidia now ranks second on the list of the world's largest companies, trailing only Apple with a capitalization of $5.073 trillion. On Friday, Nvidia ranked fourth.
On Monday, Nvidia's board of directors voted unanimously to immediately restore Huang as president, CEO and member of the board, following consultations with US government officials.