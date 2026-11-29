https://sputnikglobe.com/20261129/putin-to-hold-meeting-with-pashinyan-next-week-1125161875.html
Putin to Hold Meeting With Pashinyan Next Week
Putin to Hold Meeting With Pashinyan Next Week
Sputnik International
Russian President Vladimir Putin will hold a meeting with Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan next week, Russian journalist said on Sunday.
2026-11-29T16:53+0000
2026-11-29T16:53+0000
2026-11-29T16:53+0000
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vladimir putin
nikol pashinyan
moscow
kremlin
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The president will also hold a meeting with government members and speak with the winners of the Volunteer of the Year competition. "A regional trip is also planned, as well as many other events," Zarubin said. On November 14, Pashinyan said that he expects to make three visits to Russia in December for negotiations. Kremlin spokesman Dmitry Peskov said on Friday that Pashinyan's visit to Russia has been agreed upon a long time ago, and Moscow is preparing for it.
https://sputnikglobe.com/20261127/pashinyans-visit-to-russia-agreed-upon-long-time-ago-moscow-preparing-for-it-kremlin-1125151787.html
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russia, vladimir putin, nikol pashinyan, moscow, kremlin
russia, vladimir putin, nikol pashinyan, moscow, kremlin
Putin to Hold Meeting With Pashinyan Next Week
MOSCOW (Sputnik) - Russian President Vladimir Putin will hold a meeting with Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan next week, Russian journalist said on Sunday.
The president will also hold a meeting with government members and speak with the winners of the Volunteer of the Year competition.
"A regional trip is also planned, as well as many other events," Zarubin said.
On November 14, Pashinyan said that he expects to make three visits to Russia in December for negotiations. Kremlin spokesman Dmitry Peskov said on Friday that Pashinyan's visit to Russia has been agreed upon a long time ago, and Moscow is preparing for it.