https://sputnikglobe.com/20231019/kim-jong-un-hosts-lavrov-in-pyongyang-meeting-lasts-over-1-hour---moscow-1114310974.html

Kim Jong Un Hosts Lavrov in Pyongyang, Meeting Lasts Over 1 Hour - Moscow

Kim Jong Un Hosts Lavrov in Pyongyang, Meeting Lasts Over 1 Hour - Moscow

North Korean leader Kim Jong Un hosted Russian Foreign Minister Sergey Lavrov in Pyongyang on Thursday, the Russian Foreign Ministry told reporters.

2023-10-19T08:44+0000

2023-10-19T08:44+0000

2023-10-19T08:50+0000

world

sergey lavrov

kim jong-un

pyongyang

north korea

russian foreign ministry

vostochny cosmodrome

moscow

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e7/0a/13/1114310628_0:178:2782:1743_1920x0_80_0_0_979441ea35aacb3287623e7d8bcaa2fe.jpg

The meeting lasted more than 1 hour, the ministry added.Lavrov arrived in North Korea on Wednesday for a two-day visit, which comes a month after Kim Jong Un traveled to the Far East and met with the Russian President Vladimir Putin at the Vostochny Cosmodrome in the Amur region. Lavrov last traveled to North Korea in late May 2018, before which the minister visited Pyongyang in 2009 and 2004.

https://sputnikglobe.com/20231012/putin-congratulates-kim-jong-un-on-anniversary-of-establishment-of-diplomatic-relations-1114130732.html

pyongyang

north korea

moscow

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

News

en_EN

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik International

kim jong un, russian foreign minister sergey lavrov, lavrov in pyongyang