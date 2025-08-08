International
- Sputnik International, 1920
World
Get the latest news from around the world, live coverage, off-beat stories, features and analysis.
https://sputnikglobe.com/20250808/indian-prime-minister-thanks-putin-for-sharing-latest-ukraine-developments-during-phone-call-1122578047.html
Indian Prime Minister Thanks Putin for Sharing Latest Ukraine Developments During Phone Call
Indian Prime Minister Thanks Putin for Sharing Latest Ukraine Developments During Phone Call
Sputnik International
Indian Prime Minister Narendra Modi stated that he had a phone conversation with Russian President Vladimir Putin, during which he expressed his gratitude for Putin sharing the latest developments regarding Ukraine.
2025-08-08T13:13+0000
2025-08-08T13:28+0000
world
india
vladimir putin
russia
ukraine
narendra modi
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/07/09/1119304941_0:114:2943:1769_1920x0_80_0_0_b425509ff4445e0c5b97c0c418ae7b6b.jpg
"Had a very good and detailed conversation with my friend President Putin. I thanked him for sharing the latest developments on Ukraine. We also reviewed the progress in our bilateral agenda, and reaffirmed our commitment to further deepen the India-Russia Special and Privileged Strategic Partnership. I look forward to hosting President Putin in India later this year," Modi said on X.Narendra Modi visited Moscow in July 2024, during which the XXII annual Russia-India summit took place. Following the summit, Modi invited Russian President Vladimir Putin to visit India.
https://sputnikglobe.com/20250804/india-calls-western-criticism-of-russian-oil-imports-unjustified-vows-to-protect-economic-security-1122552208.html
russia
ukraine
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/07/09/1119304941_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_52f14d5f6748fefb942ac9540ff8ebd6.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
indian prime minister narendra modi, russian president vladimir putin, developments regarding ukraine
indian prime minister narendra modi, russian president vladimir putin, developments regarding ukraine

Indian Prime Minister Thanks Putin for Sharing Latest Ukraine Developments During Phone Call

13:13 GMT 08.08.2025 (Updated: 13:28 GMT 08.08.2025)
© Sputnik / POOL / Go to the mediabankPresident Vladimir Putin meets with Indian Prime Minister Narendra Modi
President Vladimir Putin meets with Indian Prime Minister Narendra Modi - Sputnik International, 1920, 08.08.2025
© Sputnik / POOL
/
Go to the mediabank
Subscribe
Indian Prime Minister Narendra Modi stated that he had a phone conversation with Russian President Vladimir Putin, during which he expressed his gratitude for Putin sharing the latest developments regarding Ukraine.
"Had a very good and detailed conversation with my friend President Putin. I thanked him for sharing the latest developments on Ukraine. We also reviewed the progress in our bilateral agenda, and reaffirmed our commitment to further deepen the India-Russia Special and Privileged Strategic Partnership. I look forward to hosting President Putin in India later this year," Modi said on X.
Narendra Modi visited Moscow in July 2024, during which the XXII annual Russia-India summit took place. Following the summit, Modi invited Russian President Vladimir Putin to visit India.
Indian flag - Sputnik International, 1920, 04.08.2025
Economy
India Calls Western Criticism of Russian Oil Imports Unjustified, Vows to Protect Economic Security
4 August, 17:21 GMT
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2025 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала