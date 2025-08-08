https://sputnikglobe.com/20250808/putintrump-meeting-has-no-zelensky-prerequisite--trump-1122574246.html
Putin–Trump Meeting Has No Zelensky Prerequisite — Trump
US President Donald Trump said on Thursday that he has not conditioned his meeting with Russian President Vladimir Putin on the latter agreeing to meet with Volodymyr Zelensky.
Earlier in the day, an unnamed White House official told The New York Post that Trump had set such condition for his meeting with Putin. However, the report did not clarify whether the president was seeking a bilateral meeting between Putin and Zelensky before his meeting with both leaders or if he simply intends to include Zelensky in his discussion with the Russian leader.
WASHINGTON (Sputnik) - US President Donald Trump said on Thursday that he has not conditioned his meeting with Russian President Vladimir Putin on the latter agreeing to meet with Volodymyr Zelensky.