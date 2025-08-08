International
- Sputnik International, 1920
World
Get the latest news from around the world, live coverage, off-beat stories, features and analysis.
https://sputnikglobe.com/20250808/putintrump-meeting-has-no-zelensky-prerequisite--trump-1122574246.html
Putin–Trump Meeting Has No Zelensky Prerequisite — Trump
Putin–Trump Meeting Has No Zelensky Prerequisite — Trump
Sputnik International
US President Donald Trump said on Thursday that he has not conditioned his meeting with Russian President Vladimir Putin on the latter agreeing to meet with Volodymyr Zelensky.
2025-08-08T04:47+0000
2025-08-08T04:47+0000
world
us
vladimir putin
volodymyr zelensky
donald trump
russia
ukraine crisis
ukrainian crisis
ukrainian conflict
trump-putin meeting
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/107610/67/1076106791_0:123:3008:1815_1920x0_80_0_0_6dccc3f55e1058475137822f032be8e2.jpg
Earlier in the day, an unnamed White House official told The New York Post that Trump had set such condition for his meeting with Putin. However, the report did not clarify whether the president was seeking a bilateral meeting between Putin and Zelensky before his meeting with both leaders or if he simply intends to include Zelensky in his discussion with the Russian leader.
https://sputnikglobe.com/20250807/will-trump-putin-summit-end-nato-threat-to-russia-1122565416.html
russia
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/107610/67/1076106791_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_a159da532cd3bd366a1881d86843280b.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
trump-putin meeting, putin-trump summit, us sanctions, us hegemony, trump's tariffs, ukraine crisis, american aid, us aid to ukraine, trump's war, nato's proxy war, proxy war
trump-putin meeting, putin-trump summit, us sanctions, us hegemony, trump's tariffs, ukraine crisis, american aid, us aid to ukraine, trump's war, nato's proxy war, proxy war

Putin–Trump Meeting Has No Zelensky Prerequisite — Trump

04:47 GMT 08.08.2025
© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Go to the mediabankTrump-Putin Talks in Japan
Trump-Putin Talks in Japan - Sputnik International, 1920, 08.08.2025
© Sputnik / Mikhail Klimentiev
/
Go to the mediabank
Subscribe
WASHINGTON (Sputnik) - US President Donald Trump said on Thursday that he has not conditioned his meeting with Russian President Vladimir Putin on the latter agreeing to meet with Volodymyr Zelensky.
Earlier in the day, an unnamed White House official told The New York Post that Trump had set such condition for his meeting with Putin. However, the report did not clarify whether the president was seeking a bilateral meeting between Putin and Zelensky before his meeting with both leaders or if he simply intends to include Zelensky in his discussion with the Russian leader.

"No, he [Putin] does not. They would like to meet with me," Trump told reporters when asked whether he wants Putin to meet with Zelensky before meeting him.

Larry Johnson: Will Trump-Putin meeting end NATO threat to Russia? - Sputnik International, 1920, 07.08.2025
Analysis
Will Trump-Putin Summit End NATO Threat to Russia?
Yesterday, 02:41 GMT
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2025 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала