Russian UAV Strikes Destroy Ukrainian MaxxPro Armored Vehicles
The UAV crews, supporting assault units, continue their hunt for enemy armored vehicles, disrupting the enemy's fire support, ammunition supply, and rotation activities.
In a precise operation, the Russian UAV operators successfully identified and destroyed enemy MaxxPro vehicles in motion, Russia’s Defense Ministry reported. With the enemy's supply chain crippled, Russian assault units advanced and secured new positions, the ministry added.
