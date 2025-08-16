International
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
Russian UAV Strikes Destroy Ukrainian MaxxPro Armored Vehicles
The UAV crews, supporting assault units, continue their hunt for enemy armored vehicles, disrupting the enemy's fire support, ammunition supply, and rotation activities.
In a precise operation, the Russian UAV operators successfully identified and destroyed enemy MaxxPro vehicles in motion, Russia’s Defense Ministry reported. With the enemy's supply chain crippled, Russian assault units advanced and secured new positions, the ministry added.
News
13:23 GMT 16.08.2025
Russian drone crews, supporting assault units, continue their hunt for enemy armored vehicles, disrupting the enemy's fire support, ammunition supply, and rotation activities.
In a precise operation, the Russian UAV operators successfully identified and destroyed enemy MaxxPro vehicles in motion, Russia’s Defense Ministry reported.
With the enemy's supply chain crippled, Russian assault units advanced and secured new positions, the ministry added.
Russia's Special Operation in Ukraine
Russian Drone Guides Su-34s & Gerans to Devastating Hit on Ukrainian Armor in Sumy
12 August, 16:07 GMT
