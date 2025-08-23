International
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
Russian Forces Outflank Ukrainians in Donetsk People's Republic Settlement Liberation
In a strategic move, Russian troops stormed Kleban-Byk in the Donetsk People's Republic from multiple directions, effectively diverting Ukrainian forces and securing the settlement.
Russian troops have liberated the settlements of Kleban-Byk in the Donetsk People's Republic (DPR), the Russian Ministry of Defense reported on Saturday.
Russian forces outflank Ukrainians
Russian Forces Outflank Ukrainians in Donetsk People's Republic Settlement Liberation

Russian troops have liberated the settlements of Kleban-Byk in the Donetsk People's Republic (DPR), the Russian Ministry of Defense reported on Saturday.
