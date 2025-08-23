https://sputnikglobe.com/20250823/russian-forces-outflank-ukrainians-in-donetsk-peoples-republic-settlement-liberation-1122665489.html
Russian Forces Outflank Ukrainians in Donetsk People's Republic Settlement Liberation
Russian Forces Outflank Ukrainians in Donetsk People's Republic Settlement Liberation
In a strategic move, Russian troops stormed Kleban-Byk in the Donetsk People's Republic from multiple directions, effectively diverting Ukrainian forces and securing the settlement.
Russian troops have liberated the settlements of Kleban-Byk in the Donetsk People's Republic (DPR), the Russian Ministry of Defense reported on Saturday.
Russian troops have liberated the settlements
of Kleban-Byk in the Donetsk People's Republic (DPR), the Russian Ministry of Defense reported on Saturday.