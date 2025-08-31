International
WATCH: Putin Takes Part in SCO Summit in China
- Sputnik International, 1920
World
Get the latest news from around the world, live coverage, off-beat stories, features and analysis.
https://sputnikglobe.com/20250831/putin-arrives-at-sco-summit-venue-in-chinas-tianjin-1122695222.html
Putin Arrives at SCO Summit Venue in China's Tianjin
Putin Arrives at SCO Summit Venue in China's Tianjin
Sputnik International
Russian President Vladimir Putin arrived at the venue of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) leaders' summit in the Chinese city of Tianjin on Sunday.
2025-08-31T11:49+0000
2025-08-31T11:49+0000
world
vladimir putin
tianjin
china
shanghai cooperation organisation (sco)
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/08/1f/1122695059_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_d705d577af6000eb8594f8d2c318ddd9.jpg
Chinese President Xi Jinping, accompanied by his wife, Peng Liyuan, greeted Putin with a handshake before a photo session. The event begins on Sunday with a reception held for heads of national delegations in President Xi's name. The SCO summit, the largest in history, is being held at the Meijiang Convention and Exhibition Center from August 31 to September 1. It is expected to draw more than 20 foreign leaders and representatives of international organizations.
https://sputnikglobe.com/20250830/sco-summit-in-tianjin-strategic-convergence-amid-tariff-turbulence-1122687983.html
tianjin
china
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/08/1f/1122695059_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_d8e3b796d9fd197dd633a9984e5bd61a.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sco summit, shanghai cooperation organization, summit in the chinese city of tianjin
sco summit, shanghai cooperation organization, summit in the chinese city of tianjin

Putin Arrives at SCO Summit Venue in China's Tianjin

11:49 GMT 31.08.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev / Go to the mediabankShanghai Cooperation Organization
Shanghai Cooperation Organization - Sputnik International, 1920, 31.08.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Go to the mediabank
Subscribe
TIANJIN (Sputnik) - Russian President Vladimir Putin arrived at the venue of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) leaders' summit in the Chinese city of Tianjin on Sunday.
Chinese President Xi Jinping, accompanied by his wife, Peng Liyuan, greeted Putin with a handshake before a photo session.
The event begins on Sunday with a reception held for heads of national delegations in President Xi's name.
The SCO summit, the largest in history, is being held at the Meijiang Convention and Exhibition Center from August 31 to September 1. It is expected to draw more than 20 foreign leaders and representatives of international organizations.
A security guard stands near the logo of Shanghai Cooperation Organization (SCO) member states outside the venue in Tianjin, China , Saturday, Aug. 30, 2025. - Sputnik International, 1920, 30.08.2025
World
SCO Summit in Tianjin: Strategic Convergence Amid Tariff Turbulence
Yesterday, 16:00 GMT
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2025 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала