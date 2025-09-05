International
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
Russian Forces Liberate Markovo and Fedorovka, Eliminate Thousands of Ukrainian Troops
Russian Forces Liberate Markovo and Fedorovka, Eliminate Thousands of Ukrainian Troops
Russia's Yug group of forces took control of the settlements of Markovo and Fedorovka in the Donetsk People's Republic in past week, the Russian Defense Ministry said on Friday.
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
donetsk
russian defense ministry
"As a result of active and decisive actions by units of the Yug group of forces, the settlements of Fedorovka and Markovo in the Donetsk People's Republic have been liberated," the ministry said in its weekly report.Russia's Tsentr Battlegroup has eliminated up to 2,970 Ukrainian soldiers over the past week, the Russian Defense Ministry said."The losses of the Ukrainian armed forces amounted to up to 2,970 servicepeople, four tanks, 27 armored fighting vehicles, 37 vehicles and 17 field artillery guns," the ministry said in a statement.Russia's Zapad group has eliminated more than 1,680 Ukrainian military personnel, while the Yug group has eliminated over 1,460 Ukrainian soldiers, the ministry said. Russia's Vostok group of forces eliminated over 1,590 Ukrainian soldiers in the past week.Kiev has also lost over 1,170 soldiers in battles with the Sever (North) group of forces, the ministry said, adding that Russia carried out one mass strike and four group ones on Ukrainian military infrastructure in the past week.
MOSCOW (Sputnik) - Russian forces took control of the settlements of Markovo and Fedorovka in the Donetsk People's Republic in past week, the Russian Defense Ministry said on Friday.
"As a result of active and decisive actions by units of the Yug group of forces, the settlements of Fedorovka and Markovo in the Donetsk People's Republic have been liberated," the ministry said in its weekly report.
Russian serviceman - Sputnik International, 1920, 04.09.2025
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Takes Control of Novoselovka Settlement, Complete Liberation of Donetsk Region
Yesterday, 10:02 GMT
Russia's Tsentr Battlegroup has eliminated up to 2,970 Ukrainian soldiers over the past week, the Russian Defense Ministry said.
"The losses of the Ukrainian armed forces amounted to up to 2,970 servicepeople, four tanks, 27 armored fighting vehicles, 37 vehicles and 17 field artillery guns," the ministry said in a statement.
Russia's Zapad group has eliminated more than 1,680 Ukrainian military personnel, while the Yug group has eliminated over 1,460 Ukrainian soldiers, the ministry said. Russia's Vostok group of forces eliminated over 1,590 Ukrainian soldiers in the past week.
Kiev has also lost over 1,170 soldiers in battles with the Sever (North) group of forces, the ministry said, adding that Russia carried out one mass strike and four group ones on Ukrainian military infrastructure in the past week.
