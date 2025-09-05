https://sputnikglobe.com/20250905/russian-forces-liberate-markovo-and-fedorovka-eliminate-thousands-of-ukrainian-troops-1122733088.html
Russian Forces Liberate Markovo and Fedorovka, Eliminate Thousands of Ukrainian Troops
Russia's Yug group of forces took control of the settlements of Markovo and Fedorovka in the Donetsk People's Republic in past week, the Russian Defense Ministry said on Friday.
2025
russia, yug group of forces, markovo, fedorovka, donetsk people's republic, russian defense ministry, ukraine, ukrainian soldiers, tsentr group, zapad group, vostok group, sever group, russian military, ukrainian losses, military infrastructure, russia’s offensive, military casualties, ukrainian army, russian forces, south group, west group, east group, north group, mass strike, group strikes, military report, russia’s victory, russian military operations, war in ukraine
MOSCOW (Sputnik) - Russian forces took control of the settlements of Markovo and Fedorovka in the Donetsk People's Republic in past week, the Russian Defense Ministry said on Friday.
"As a result of active and decisive actions by units of the Yug group of forces, the settlements of Fedorovka and Markovo in the Donetsk People's Republic have been liberated," the ministry said in its weekly report.
Russia's Tsentr Battlegroup has eliminated up to 2,970 Ukrainian soldiers over the past week, the Russian Defense Ministry said.
"The losses of the Ukrainian armed forces amounted to up to 2,970 servicepeople, four tanks, 27 armored fighting vehicles, 37 vehicles and 17 field artillery guns," the ministry said in a statement.
Russia's Zapad group has eliminated more than 1,680 Ukrainian military personnel, while the Yug group has eliminated over 1,460 Ukrainian soldiers, the ministry said. Russia's Vostok group of forces eliminated over 1,590 Ukrainian soldiers in the past week.
Kiev has also lost over 1,170 soldiers in battles with the Sever (North) group of forces, the ministry said, adding that Russia carried out one mass strike and four group ones on Ukrainian military infrastructure in the past week.