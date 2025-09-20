https://sputnikglobe.com/20250920/russian-mig-31-fighter-jets-do-not-violate-estonian-airspace---defense-ministry-1122820496.html
Russian MiG-31 Fighter Jets Do Not Violate Estonian Airspace - Defense Ministry
Russian MiG-31 fighter jets did not violate Estonian airspace, the flight took place more than three kilometers (1.9 miles) from Vaindloo Island, the Russian Defense Ministry said.
The ministry said three Russian MiG-31 fighter jets made a scheduled flight from Karelia to an airfield in the Kaliningrad Region on Friday. The Estonian Foreign Ministry on Friday summoned Russia's charge d'affaires to deliver a note of protest regarding what it described as a violation of Estonian airspace by Russian MiG-31 fighter jets.
MOSCOW (Sputnik) - Russian MiG-31 fighter jets did not violate Estonian airspace, the flight took place more than three kilometers (1.9 miles) from Vaindloo Island, the Russian Defense Ministry reported.