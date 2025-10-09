https://sputnikglobe.com/20251009/putin-russia-plays-key-role-in-preserving-stability-across-central-asia-1122930303.html
Putin: Russia Plays Key Role in Preserving Stability Across Central Asia
Russia has made a significant contribution to maintaining stability in the Central Asian region, Russian President Vladimir Putin said on Thursday.
"Russia has traditionally made a significant contribution to maintaining peace and stability in the Central Asian region," Putin told reporters after a meeting with Tajik President Emomali Rahmon in Dushanbe. Russia and Tajikistan are actively developing defense and military-technical cooperation, the president said, adding that the Russian military base in Tajikistan is a guarantor of security in the Central Asian region.
"Russia has traditionally made a significant contribution to maintaining peace and stability in the Central Asian region
," Putin told reporters after a meeting with Tajik President Emomali Rahmon in Dushanbe.
Russia and Tajikistan are actively developing defense and military-technical cooperation, the president said, adding that the Russian military base in Tajikistan is a guarantor of security in the Central Asian region.