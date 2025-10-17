International
'It May Not Be Perfect Timing' — Trump on Sanctions Against Russia
'It May Not Be Perfect Timing' — Trump on Sanctions Against Russia
US President Donald Trump said that imposing new sanctions against Russia may be inappropriate in light of his peace efforts, although he does not rule out completely the possibility of their introduction.
"I'll speak to them [Congress] a little bit later, and I'll tell them about this, and we'll make the right determination. I'm not against anything, I'm just saying, it may not be perfect timing," Trump told reporters on Thursday.
'It May Not Be Perfect Timing' — Trump on Sanctions Against Russia

05:02 GMT 17.10.2025
President Donald Trump holds an executive order regarding withdrawing from the United Nationals Human Rights Council in the Oval Office of the White House, Tuesday, Feb. 4, 2025, in Washington.
WASHINGTON (Sputnik) - US President Donald Trump said that imposing new sanctions against Russia may be inappropriate in light of his peace efforts, although he does not rule out completely the possibility of their introduction.
"I'll speak to them [Congress] a little bit later, and I'll tell them about this, and we'll make the right determination. I'm not against anything, I'm just saying, it may not be perfect timing," Trump told reporters on Thursday.
