'It May Not Be Perfect Timing' — Trump on Sanctions Against Russia
US President Donald Trump said that imposing new sanctions against Russia may be inappropriate in light of his peace efforts, although he does not rule out completely the possibility of their introduction.
"I'll speak to them [Congress] a little bit later, and I'll tell them about this, and we'll make the right determination. I'm not against anything, I'm just saying, it may not be perfect timing," Trump told reporters on Thursday.
WASHINGTON (Sputnik) - US President Donald Trump said that imposing new sanctions against Russia may be inappropriate in light of his peace efforts, although he does not rule out completely the possibility of their introduction.