International
- Sputnik International, 1920
World
Get the latest news from around the world, live coverage, off-beat stories, features and analysis.
https://sputnikglobe.com/20251024/russian-special-presidential-representative-dmitriev-arrives-in-us--1123009579.html
Russian Special Presidential Representative Dmitriev Arrives in US
Russian Special Presidential Representative Dmitriev Arrives in US
Sputnik International
The head of the Russian Direct Investment Fund (RDIF) and Russian special presidential envoy for economic cooperation with foreign countries, Kirill Dmitriev, has arrived in the Unites States, a source told Sputnik on Friday.
2025-10-24T12:16+0000
2025-10-24T12:16+0000
world
kirill dmitriev
donald trump
russia
russian direct investment fund (rdif)
us
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e4/08/0b/1080132485_0:0:3319:1867_1920x0_80_0_0_7a4d84397a9595f97dd5569e0861ef55.jpg
"We confirm," the source said.Earlier in the day, CNN reported, citing sources familiar with the matter, that Dmitriev is expected to meet with US President Donald Trump administration officials to "continue discussions about the US-Russia relationship."
https://sputnikglobe.com/20250817/eu-uk-supporters-of-ukraine-conflict-in-panic---russian-envoy-dmitriev-1122635052.html
russia
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e4/08/0b/1080132485_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_cac459609b67ec543e3dd6d8125008e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
russian special presidential representative, kirill dmitriev, unites states
russian special presidential representative, kirill dmitriev, unites states

Russian Special Presidential Representative Dmitriev Arrives in US

12:16 GMT 24.10.2025
© Photo : Kirill Dmitriev, CEO of RDIFKirill Dmitriev, CEO of RDIF
Kirill Dmitriev, CEO of RDIF - Sputnik International, 1920, 24.10.2025
© Photo : Kirill Dmitriev, CEO of RDIF
Subscribe
MOSCOW (Sputnik) - The head of the Russian Direct Investment Fund (RDIF) and Russian special presidential envoy for economic cooperation with foreign countries, Kirill Dmitriev, has arrived in the Unites States, a source told Sputnik on Friday.
"We confirm," the source said.
Earlier in the day, CNN reported, citing sources familiar with the matter, that Dmitriev is expected to meet with US President Donald Trump administration officials to "continue discussions about the US-Russia relationship."
From left, Poland's Prime Minister Donald Tusk, France's President Emmanuel Macron, Britain's Prime Minister Keir Starmer and Germany's Chancellor Friedrich Merz speak during the Ukraine security meeting at the 6th European Political Community summit Friday May 16, 2025 in Tirana, Albania. (Leon Neal/Pool via AP) - Sputnik International, 1920, 17.08.2025
World
EU, UK Supporters of Ukraine Conflict in Panic - Russian Envoy Dmitriev
17 August, 10:43 GMT
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2025 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала