https://sputnikglobe.com/20251024/russian-special-presidential-representative-dmitriev-arrives-in-us--1123009579.html
Russian Special Presidential Representative Dmitriev Arrives in US
Russian Special Presidential Representative Dmitriev Arrives in US
Sputnik International
The head of the Russian Direct Investment Fund (RDIF) and Russian special presidential envoy for economic cooperation with foreign countries, Kirill Dmitriev, has arrived in the Unites States, a source told Sputnik on Friday.
2025-10-24T12:16+0000
2025-10-24T12:16+0000
2025-10-24T12:16+0000
world
kirill dmitriev
donald trump
russia
russian direct investment fund (rdif)
us
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e4/08/0b/1080132485_0:0:3319:1867_1920x0_80_0_0_7a4d84397a9595f97dd5569e0861ef55.jpg
"We confirm," the source said.Earlier in the day, CNN reported, citing sources familiar with the matter, that Dmitriev is expected to meet with US President Donald Trump administration officials to "continue discussions about the US-Russia relationship."
https://sputnikglobe.com/20250817/eu-uk-supporters-of-ukraine-conflict-in-panic---russian-envoy-dmitriev-1122635052.html
russia
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e4/08/0b/1080132485_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_cac459609b67ec543e3dd6d8125008e1.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russian special presidential representative, kirill dmitriev, unites states
russian special presidential representative, kirill dmitriev, unites states
Russian Special Presidential Representative Dmitriev Arrives in US
MOSCOW (Sputnik) - The head of the Russian Direct Investment Fund (RDIF) and Russian special presidential envoy for economic cooperation with foreign countries, Kirill Dmitriev, has arrived in the Unites States, a source told Sputnik on Friday.
"We confirm," the source said.
Earlier in the day, CNN reported, citing sources familiar with the matter, that Dmitriev is expected
to meet with US President Donald Trump administration officials to "continue discussions about the US-Russia relationship."