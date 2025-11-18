https://sputnikglobe.com/20251118/putin-receives-indian-foreign-minister-in-kremlin-1123136129.html

Putin Receives Indian Foreign Minister in Kremlin

Russian President Vladimir Putin met with Indian Foreign Minister Subrahmanyam Jaishankar, who arrived in Russia to attend the meeting of the Heads of Government Council of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in Moscow, a Sputnik correspondent reported on Tuesday.

Russian Economic Development Minister Maxim Reshetnikov, Russian Presidential Executive Office Deputy Chief of Staff Maxim Oreshkin, Deputy Foreign Minister Andrey Rudenko, and Kremlin aide Yury Ushakov are taking part in the meeting.Their previous meeting took place in August, when Jaishankar arrived in Moscow to attend the 26th session of the Russian-Indian Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technical, and Cultural Cooperation.

