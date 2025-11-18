International
Putin Receives Indian Foreign Minister in Kremlin
Putin Receives Indian Foreign Minister in Kremlin
Russian Economic Development Minister Maxim Reshetnikov, Russian Presidential Executive Office Deputy Chief of Staff Maxim Oreshkin, Deputy Foreign Minister Andrey Rudenko, and Kremlin aide Yury Ushakov are taking part in the meeting.Their previous meeting took place in August, when Jaishankar arrived in Moscow to attend the 26th session of the Russian-Indian Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technical, and Cultural Cooperation.
Putin Receives Indian Foreign Minister in Kremlin

15:43 GMT 18.11.2025
MOSCOW (Sputnik) - Russian President Vladimir Putin met with Indian Foreign Minister Subrahmanyam Jaishankar, who arrived in Russia to attend the meeting of the Heads of Government Council of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in Moscow, a Sputnik correspondent reported on Tuesday.
Russian Economic Development Minister Maxim Reshetnikov, Russian Presidential Executive Office Deputy Chief of Staff Maxim Oreshkin, Deputy Foreign Minister Andrey Rudenko, and Kremlin aide Yury Ushakov are taking part in the meeting.
Their previous meeting took place in August, when Jaishankar arrived in Moscow to attend the 26th session of the Russian-Indian Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technical, and Cultural Cooperation.
