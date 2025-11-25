International
- Sputnik International, 1920
World
Get the latest news from around the world, live coverage, off-beat stories, features and analysis.
https://sputnikglobe.com/20251125/russian-energy-now-critical-to-chinas-strategic-ambitions---rosneft-ceo-1123173432.html
Russian Energy Now Critical to China’s Strategic Ambitions - Rosneft CEO
Russian Energy Now Critical to China’s Strategic Ambitions - Rosneft CEO
Sputnik International
Russian energy supplies are now a crucial factor helping China achieve its strategic goals. Since 2022, the economic benefit of Russian oil for China has reached about $20 billion, Igor Sechin, Executive Secretary of the Presidential Commission on Energy Strategy and CEO of Rosneft, said speaking at the Russian-Chinese Energy Business Forum.
2025-11-25T09:02+0000
2025-11-26T08:02+0000
world
china
igor sechin
russia
east
rosneft
oil
energy
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/04/05/1117769297_0:197:3066:1922_1920x0_80_0_0_bf9085e2823f6240402ad9b559a94442.jpg
Igor Sechin said Russian energy supplies are a crucial supporting factor in helping China achieve its strategic goals.Over the past 10 years, Igor Sechin noted, Russia’s timely pivot to the East has made it China’s number one oil supplier, with a market share of around 20%.
https://sputnikglobe.com/20251125/beijing-hosts-7th-russianchinese-energy-forum-1123172864.html
china
russia
east
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/04/05/1117769297_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_20ee35730da99cbc55ff431efe34277f.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
russian energy, strategic goals, economic benefit, russian oil for china
russian energy, strategic goals, economic benefit, russian oil for china

Russian Energy Now Critical to China’s Strategic Ambitions - Rosneft CEO

09:02 GMT 25.11.2025 (Updated: 08:02 GMT 26.11.2025)
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Go to the mediabankAn oil pump is seen in Almetyevsky District, Republic of Tatarstan, Russia
An oil pump is seen in Almetyevsky District, Republic of Tatarstan, Russia - Sputnik International, 1920, 25.11.2025
© Sputnik / Maksim Bogodvid
/
Go to the mediabank
Subscribe
Russian energy supplies are now a crucial factor helping China achieve its strategic goals. Since 2022, the economic benefit of Russian oil for China has reached about $20 billion, said Igor Sechin, executive secretary of the Presidential Commission on Energy Strategy and CEO of Rosneft, speaking at the Russia–China Energy Business Forum.
Igor Sechin said Russian energy supplies are a crucial supporting factor in helping China achieve its strategic goals.
Over the past 10 years, Igor Sechin noted, Russia’s timely pivot to the East has made it China’s number one oil supplier, with a market share of around 20%.
Russian and Chinese flags.File photo - Sputnik International, 1920, 25.11.2025
World
Beijing Hosts 7th Russian–Chinese Energy Forum
Yesterday, 07:22 GMT
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2025 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала