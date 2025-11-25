https://sputnikglobe.com/20251125/russian-energy-now-critical-to-chinas-strategic-ambitions---rosneft-ceo-1123173432.html
Russian Energy Now Critical to China’s Strategic Ambitions - Rosneft CEO
Russian energy supplies are now a crucial factor helping China achieve its strategic goals. Since 2022, the economic benefit of Russian oil for China has reached about $20 billion, Igor Sechin, Executive Secretary of the Presidential Commission on Energy Strategy and CEO of Rosneft, said speaking at the Russian-Chinese Energy Business Forum.
Igor Sechin said Russian energy supplies are a crucial supporting factor in helping China achieve its strategic goals.Over the past 10 years, Igor Sechin noted, Russia’s timely pivot to the East has made it China’s number one oil supplier, with a market share of around 20%.
09:02 GMT 25.11.2025 (Updated: 08:02 GMT 26.11.2025)
Igor Sechin said Russian energy supplies are a crucial supporting factor in helping China achieve its strategic goals.
Over the past 10 years, Igor Sechin
noted, Russia’s timely pivot to the East has made it China’s number one oil supplier, with a market share of around 20%.