https://sputnikglobe.com/20251128/full-video-putin-and-hungarian-pm-orban-meet-in-moscow-1123192713.html

FULL VIDEO: Putin and Hungarian PM Orban Meet in Moscow

FULL VIDEO: Putin and Hungarian PM Orban Meet in Moscow

Sputnik International

On Friday, Hungarian Prime Minister Viktor Orban arrived in the Kremlin for talks with Russian President Vladimir Putin.

2025-11-28T12:03+0000

2025-11-28T12:03+0000

2025-11-28T12:03+0000

world

viktor orban

vladimir putin

russia

moscow

hungary

kremlin

meeting

cooperation

https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0b/1c/1123191061_31:0:863:468_1920x0_80_0_0_bc7967460f6ddea5ed3d002dc7b74645.png

Russian President Vladimir Putin and Hungarian Prime Minister Viktor Orban held talks in Moscow, noting their ability to speak openly and work toward solutions on key issues. Putin highlighted Hungary’s balanced position on Ukraine and strong energy cooperation, though trade fell by 23% last year due to external restrictions.Orban said Hungary pursues a sovereign foreign policy, has resisted external pressure, and continues cooperating with Russia in all major areas. He reaffirmed Hungary’s readiness to host talks on a settlement to the Ukrainian crisis. Orban also stressed that Hungary’s energy security depends on stable Russian supplies and said Budapest intends to maintain a predictable energy dialogue with Moscow.

https://sputnikglobe.com/20251128/putin-orban-meeting-new-impulse-for-russia-hungary-relations-1123192022.html

russia

moscow

hungary

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

News

en_EN

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Meeting between V. Orban and V. Putin in Moscow on November 28, 2025 Sputnik International Meeting between V. Orban and V. Putin in Moscow on November 28, 2025 2025-11-28T12:03+0000 true PT7M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik International

putin and hungarian pm orban, hungarian prime minister viktor orban, russian president vladimir putin