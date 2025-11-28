https://sputnikglobe.com/20251128/full-video-putin-and-hungarian-pm-orban-meet-in-moscow-1123192713.html
FULL VIDEO: Putin and Hungarian PM Orban Meet in Moscow
Sputnik International
On Friday, Hungarian Prime Minister Viktor Orban arrived in the Kremlin for talks with Russian President Vladimir Putin.
Russian President Vladimir Putin and Hungarian Prime Minister Viktor Orban held talks in Moscow, noting their ability to speak openly and work toward solutions on key issues. Putin highlighted Hungary’s balanced position on Ukraine and strong energy cooperation, though trade fell by 23% last year due to external restrictions.Orban said Hungary pursues a sovereign foreign policy, has resisted external pressure, and continues cooperating with Russia in all major areas. He reaffirmed Hungary’s readiness to host talks on a settlement to the Ukrainian crisis. Orban also stressed that Hungary’s energy security depends on stable Russian supplies and said Budapest intends to maintain a predictable energy dialogue with Moscow.
