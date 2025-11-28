International
- Sputnik International, 1920
World
Get the latest news from around the world, live coverage, off-beat stories, features and analysis.
https://sputnikglobe.com/20251128/hungarian-pm-orban-arrives-at-kremlin-for-meeting-with-putin-1123190037.html
Hungarian PM Orban Arrives at Kremlin for Meeting With Putin
Hungarian PM Orban Arrives at Kremlin for Meeting With Putin
Sputnik International
Hungarian Prime Minister Viktor Orban arrived in the Kremlin for talks with Russian President Vladimir Putin, the Kremlin press service said on Friday.
2025-11-28T10:19+0000
2025-11-28T10:19+0000
world
russia
viktor orban
vladimir putin
dmitry peskov
moscow
hungary
kremlin
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/07/0b/1119338746_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_890af95edd9a7e286fe25461a19decd9.jpg
The planned meeting of Putin with the Hungarian Prime Minister was previously confirmed by Kremlin spokesman Dmitry Peskov.Earlier in the day, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said that Russian President Vladimir Putin will hold a meeting with Orban in Moscow on Friday. The meeting is expected to take place after 1:00 p.m. Moscow time (10;00 GMT).
https://sputnikglobe.com/20251120/eu-using-russias-frozen-assets-to-lead-to-lawsuits-collapse-of-euro---orban-1123143825.html
russia
moscow
hungary
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/07/0b/1119338746_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_22e18aa83beab1c28721033d619f57a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hungarian prime minister viktor orban, russian president vladimir putin, kremlin for meeting
hungarian prime minister viktor orban, russian president vladimir putin, kremlin for meeting

Hungarian PM Orban Arrives at Kremlin for Meeting With Putin

10:19 GMT 28.11.2025
© Sputnik / Alexey Maishev / Go to the mediabankRussian President Vladimir Putin and Hungarian Prime Minister Viktor Orban, left, attend a news conference following their meeting at the Kremlin, in Moscow, Russia, on July 5, 2024.
Russian President Vladimir Putin and Hungarian Prime Minister Viktor Orban, left, attend a news conference following their meeting at the Kremlin, in Moscow, Russia, on July 5, 2024. - Sputnik International, 1920, 28.11.2025
© Sputnik / Alexey Maishev
/
Go to the mediabank
Subscribe
Hungarian Prime Minister Viktor Orban arrived in the Kremlin for talks with Russian President Vladimir Putin, the Kremlin press service said on Friday.
The planned meeting of Putin with the Hungarian Prime Minister was previously confirmed by Kremlin spokesman Dmitry Peskov.
Earlier in the day, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said that Russian President Vladimir Putin will hold a meeting with Orban in Moscow on Friday. The meeting is expected to take place after 1:00 p.m. Moscow time (10;00 GMT).
Hungarian Prime Minister Viktor Orban arrives to take part in the inaugural meeting of the European Political Community (EPC) at Prague Castle in Prague, Czech Republic - Sputnik International, 1920, 20.11.2025
World
Orban Warns EU Using Frozen Russian Assets Would Spark Lawsuits, Euro’s Collapse
20 November, 08:12 GMT
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2025 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала