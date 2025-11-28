https://sputnikglobe.com/20251128/hungarian-pm-orban-arrives-at-kremlin-for-meeting-with-putin-1123190037.html
Hungarian PM Orban Arrives at Kremlin for Meeting With Putin
Hungarian Prime Minister Viktor Orban arrived in the Kremlin for talks with Russian President Vladimir Putin, the Kremlin press service said on Friday.
The planned meeting of Putin with the Hungarian Prime Minister was previously confirmed by Kremlin spokesman Dmitry Peskov.Earlier in the day, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said that Russian President Vladimir Putin will hold a meeting with Orban in Moscow on Friday. The meeting is expected to take place after 1:00 p.m. Moscow time (10;00 GMT).
Earlier in the day, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said that Russian President Vladimir Putin will hold a meeting with Orban in Moscow
on Friday. The meeting is expected to take place after 1:00 p.m. Moscow time (10;00 GMT).