Witkoff to Arrive in Russia Ahead of Putin's Visit to India - Kremlin
Witkoff to Arrive in Russia Ahead of Putin's Visit to India - Kremlin
MOSCOW (Sputnik) - US special envoy Steven Witkoff will arrive in Russia in the beginning of the week, ahead of Russian President Vladimir Putin's state visit to India, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said on Sunday.
On Friday, the Kremlin announced that Putin will pay a state visit to India on December 4–5 at the invitation of Indian Prime Minister Narendra Modi.
12:03 GMT 30.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonWhite House envoy Steve Witkoff arrives before a news conference with President Donald Trump and Russia's President Vladimir Putin at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska, Friday, Aug. 15, 2025
MOSCOW (Sputnik) - US special envoy Steven Witkoff will arrive in Russia in the beginning of the week, ahead of Russian President Vladimir Putin's state visit to India, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said on Sunday.
On Friday, the Kremlin announced that Putin will pay a state visit to India on December 4–5 at the invitation of Indian Prime Minister Narendra Modi.
"By deduction, you guessed correctly," Peskov told Rossiya 1 journalist Pavel Zarubin, when asked if Witkoff could arrive in Russia on Monday, Tuesday, or Wednesday, given that Putin's visit begins on Thursday.
