Pantsir-SMD-E: Russia’s Latest Boost to Layered Air Protection
Russia’s latest Pantsir-SMD-E air defense system is engineered to protect vital industrial and administrative sites from a wide range of aerial threats—including modern UAVs and high-speed targets.
Featuring flexible mixed-load configurations, it can deploy both mini-missiles and standard missiles for rapid response to drone swarms and fast-moving incoming projectiles.
With extended interception range and a broader engagement envelope, the Pantsir-SMD-E is a significant leap in layered air defense for critical infrastructure.