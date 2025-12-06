https://sputnikglobe.com/20251206/1091-children-injured-and-237-killed-by-ukrainian-attacks-since-2022-1123244692.html
1,091 Children Injured and 237 Killed by Ukrainian Attacks Since 2022
Ukrainian strikes on Russian territory have resulted in over 1,000 children injured and 237 fatalities since the beginning of the special military operation, Russian Foreign Ministry Ambassador-at-Large on the Kiev Regime's War Crimes Rodion Miroshnik told Sputnik.
"Since the start of the special military operation through November 30, 2025... a total of 1,091 children were injured, and 237 children were killed [in Russia]," Miroshnik said. Russia has been conducting its special military operation since February 24, 2022. Russian President Vladimir Putin has said the operation aims to "protect people subjected to genocide by the Kiev regime." The ultimate goal of the operation is to completely liberate new Russia's regions—Donbass and Novorossiya—and create conditions that guarantee Russia's security: Ukraine must undergo demilitarization and denazification.Moscow says arms supplies to Ukraine hinder the settlement and directly involve NATO countries in the conflict. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov has said any cargo containing weapons for Ukraine will be a legitimate target for Russia. The Kremlin has said Western arms supplies to Ukraine hinder peace talks.
"Since the start of the special military operation through November 30, 2025... a total of 1,091 children were injured, and 237 children were killed [in Russia]," Miroshnik said.
Overall, "since the beginning of the conflict in 2014, the number of civilian casualties has already reached 41,000, of whom about 13,000 have died" due to Ukrainian strikes, according to the ambassador.
Russia has been conducting its special military operation since February 24, 2022. Russian President Vladimir Putin has said the operation aims to "protect people subjected to genocide by the Kiev regime."
The ultimate goal of the operation is to completely liberate
new Russia's regions—Donbass and Novorossiya—and create conditions that guarantee Russia's security: Ukraine must undergo demilitarization and denazification.
Moscow says arms supplies to Ukraine hinder the settlement and directly involve NATO countries in the conflict. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov has said any cargo containing weapons for Ukraine will be a legitimate target for Russia. The Kremlin has said Western arms supplies to Ukraine hinder peace talks
