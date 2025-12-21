International
LIVE: Putin Takes Part in Supreme Eurasian Economic Council in St. Petersburg
- Sputnik International, 1920
World
Get the latest news from around the world, live coverage, off-beat stories, features and analysis.
https://sputnikglobe.com/20251221/russias-dmitriev-arrives-for-new-round-of-ukraine-talks-with-witkoff-kushner-in-miami-1123341902.html
Russia's Dmitriev Arrives for New Round of Ukraine Talks With Witkoff, Kushner in Miami
Russia's Dmitriev Arrives for New Round of Ukraine Talks With Witkoff, Kushner in Miami
Sputnik International
Russian special presidential envoy for economic cooperation with foreign countries, Kirill Dmitriev, returned for a second day of Ukraine peace talks with US negotiators in Miami on Sunday, a Sputnik correspondent reported.
2025-12-21T15:18+0000
2025-12-21T15:18+0000
world
steve witkoff
kirill dmitriev
miami
russia
ukraine
us
peace
peace negotiations
peace process
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0a/19/1123012733_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_eacf3aba1a26a4f113a32addeb80b49d.jpg
Dmitriev arrived in Miami on Saturday and immediately headed to negotiations with US President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff and son-in-law Jared Kushner, which he described as constructive. He is expected to leave Miami on Sunday.
https://sputnikglobe.com/20251221/putins-envoy-dmitriev-sees-miami-talks-on-ukraine-proceeding-constructively-1123338606.html
miami
russia
ukraine
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0a/19/1123012733_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_3cda9c60bee9dd26662201983abb8034.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
russia's dmitriev, ukraine peace talks with us negotiators in miami, ukraine talks with witkoff, kushner
russia's dmitriev, ukraine peace talks with us negotiators in miami, ukraine talks with witkoff, kushner

Russia's Dmitriev Arrives for New Round of Ukraine Talks With Witkoff, Kushner in Miami

15:18 GMT 21.12.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev / Go to the mediabankKirill Dmitriev, Russian special presidential envoy for economic cooperation with foreign countries and head of the Russian Direct Investment Fund (RDIF)
Kirill Dmitriev, Russian special presidential envoy for economic cooperation with foreign countries and head of the Russian Direct Investment Fund (RDIF) - Sputnik International, 1920, 21.12.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Go to the mediabank
Subscribe
MIAMI (Sputnik) - Russian special presidential envoy for economic cooperation with foreign countries, Kirill Dmitriev, returned for a second day of Ukraine peace talks with US negotiators in Miami on Sunday, a Sputnik correspondent reported.
Dmitriev arrived in Miami on Saturday and immediately headed to negotiations with US President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff and son-in-law Jared Kushner, which he described as constructive.
He is expected to leave Miami on Sunday.
U.S. President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner, Russian Direct Investment Fund CEO - Special Presidential Representative for Investment and Economic Cooperation with Foreign Countries Kirill Dmitriev and U.S. Special Envoy Steve Witkoff wait before a meeting with Russian President Vladimir Putin at the Kremlin in Moscow, Russia. - Sputnik International, 1920, 21.12.2025
Russia's Special Operation in Ukraine
Putin's Envoy Dmitriev Sees Miami Talks on Ukraine Proceeding Constructively
03:12 GMT
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2025 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала