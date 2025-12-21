https://sputnikglobe.com/20251221/russias-dmitriev-arrives-for-new-round-of-ukraine-talks-with-witkoff-kushner-in-miami-1123341902.html
Russia's Dmitriev Arrives for New Round of Ukraine Talks With Witkoff, Kushner in Miami
Russia's Dmitriev Arrives for New Round of Ukraine Talks With Witkoff, Kushner in Miami
Sputnik International
Russian special presidential envoy for economic cooperation with foreign countries, Kirill Dmitriev, returned for a second day of Ukraine peace talks with US negotiators in Miami on Sunday, a Sputnik correspondent reported.
2025-12-21T15:18+0000
2025-12-21T15:18+0000
2025-12-21T15:18+0000
world
steve witkoff
kirill dmitriev
miami
russia
ukraine
us
peace
peace negotiations
peace process
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0a/19/1123012733_0:117:3224:1931_1920x0_80_0_0_eacf3aba1a26a4f113a32addeb80b49d.jpg
Dmitriev arrived in Miami on Saturday and immediately headed to negotiations with US President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff and son-in-law Jared Kushner, which he described as constructive. He is expected to leave Miami on Sunday.
https://sputnikglobe.com/20251221/putins-envoy-dmitriev-sees-miami-talks-on-ukraine-proceeding-constructively-1123338606.html
miami
russia
ukraine
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0a/19/1123012733_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_3cda9c60bee9dd26662201983abb8034.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russia's dmitriev, ukraine peace talks with us negotiators in miami, ukraine talks with witkoff, kushner
russia's dmitriev, ukraine peace talks with us negotiators in miami, ukraine talks with witkoff, kushner
Russia's Dmitriev Arrives for New Round of Ukraine Talks With Witkoff, Kushner in Miami
MIAMI (Sputnik) - Russian special presidential envoy for economic cooperation with foreign countries, Kirill Dmitriev, returned for a second day of Ukraine peace talks with US negotiators in Miami on Sunday, a Sputnik correspondent reported.
Dmitriev arrived in Miami on Saturday and immediately headed to negotiations with US President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff
and son-in-law Jared Kushner, which he described as constructive.
He is expected to leave Miami on Sunday.