Russia's Battlegroup Tsentr has eliminated up to 380 Ukrainian military personnel in the past 24 hours, the Russian Defense Ministry said on Tuesday.
"Enemy losses amounted to up to 380 troops, six armored combat vehicles, 11 motor vehicles, and four field artillery guns, including two Western-made ones," the ministry said in a statement.Russia's Battlegroup Vostok has eliminated over 240 Ukrainian soldiers, while Battlegroup Zapad has eliminated up to 210 Ukrainian servicepeople and a tank during the same period, the ministry said.Russia's Battlegroup Sever has eliminated up to 200 Ukrainian servicepeople, Russia's Battlegroup Yug has eliminated up to 210 Ukrainian soldiers, while Battlegroup Dnepr group of forces has eliminated up to 50 Ukrainian military personnel.
"Enemy losses amounted to up to 380 troops, six armored combat vehicles, 11 motor vehicles, and four field artillery guns, including two Western-made ones," the ministry said in a statement.
Russia's Battlegroup Vostok
has eliminated over 240 Ukrainian soldiers, while Battlegroup Zapad has eliminated up to 210 Ukrainian servicepeople and a tank during the same period, the ministry said.
Russia's Battlegroup Sever has eliminated up to 200 Ukrainian servicepeople, Russia's Battlegroup Yug has eliminated up to 210 Ukrainian soldiers, while Battlegroup Dnepr group of forces has eliminated up to 50 Ukrainian military personnel.
