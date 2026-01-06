International
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
Russia's Battlegroup Tsentr Improves Positions, Ukraine Loses Up to 380 Soldiers - MoD
Russia's Battlegroup Tsentr has eliminated up to 380 Ukrainian military personnel in the past 24 hours, the Russian Defense Ministry said on Tuesday.
2026-01-06T10:10+0000
2026-01-06T10:10+0000
"Enemy losses amounted to up to 380 troops, six armored combat vehicles, 11 motor vehicles, and four field artillery guns, including two Western-made ones," the ministry said in a statement.Russia's Battlegroup Vostok has eliminated over 240 Ukrainian soldiers, while Battlegroup Zapad has eliminated up to 210 Ukrainian servicepeople and a tank during the same period, the ministry said.Russia's Battlegroup Sever has eliminated up to 200 Ukrainian servicepeople, Russia's Battlegroup Yug has eliminated up to 210 Ukrainian soldiers, while Battlegroup Dnepr group of forces has eliminated up to 50 Ukrainian military personnel.
10:10 GMT 06.01.2026
Russia's Battlegroup Tsentr has eliminated up to 380 Ukrainian military personnel in the past 24 hours, the Russian Defense Ministry said on Tuesday.
"Enemy losses amounted to up to 380 troops, six armored combat vehicles, 11 motor vehicles, and four field artillery guns, including two Western-made ones," the ministry said in a statement.
Russia's Battlegroup Vostok has eliminated over 240 Ukrainian soldiers, while Battlegroup Zapad has eliminated up to 210 Ukrainian servicepeople and a tank during the same period, the ministry said.
Russia's Battlegroup Sever has eliminated up to 200 Ukrainian servicepeople, Russia's Battlegroup Yug has eliminated up to 210 Ukrainian soldiers, while Battlegroup Dnepr group of forces has eliminated up to 50 Ukrainian military personnel.
