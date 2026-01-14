International
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
Russian Forces Wipe Out Ukrainian Troops in Komarovka
Russian Forces Wipe Out Ukrainian Troops in Komarovka
Russian Battlegroup Sever liberated the settlement of Komarovka in the Sumy region, the Russian Defense Ministry said on Wednesday.
The ministry has published a video of the Sever Battlegroup's servicemen launching precision drone strikes to take control of the settlement of Komarovka in northeastern Ukraine’s Sumy region.
News
Russian troops wipe out Ukrainian military in Komarovka
Russian troops wipe out Ukrainian military in Komarovka
Russian Forces Wipe Out Ukrainian Troops in Komarovka

12:56 GMT 14.01.2026
Russian Battlegroup Sever liberated the settlement of Komarovka in the Sumy region, the Russian Defense Ministry said on Wednesday.
The ministry has published a video of the Sever Battlegroup's servicemen launching precision drone strikes to take control of the settlement of Komarovka in northeastern Ukraine’s Sumy region.
