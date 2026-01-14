https://sputnikglobe.com/20260114/russian-forces-wipe-out-ukrainian-troops-in-komarovka--1123461973.html
Russian Forces Wipe Out Ukrainian Troops in Komarovka
Russian Battlegroup Sever liberated the settlement of Komarovka in the Sumy region, the Russian Defense Ministry said on Wednesday.
The ministry has published a video of the Sever Battlegroup's servicemen launching precision drone strikes to take control of the settlement of Komarovka in northeastern Ukraine’s Sumy region.
The ministry has published a video of the Sever Battlegroup's servicemen launching precision drone strikes to take control
of the settlement of Komarovka in northeastern Ukraine’s Sumy region.