Iran–US Nuclear Talks Set for Friday in Oman - Iranian Foreign Minister
Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said nuclear talks with the United States are scheduled to take place in Muscat at around 10 a.m. on Friday.
"Nuclear talks with the United States are scheduled to be held in Muscat on about 10 am [06:30 GMT] Friday. I'm grateful to our Omani brothers for making all necessary arrangements," Araghchi wrote on X.
Iran–US Nuclear Talks Set for Friday in Oman - Iranian Foreign Minister

04:53 GMT 05.02.2026
© AP Photo / Khalil HamraIranian Foreign Minister Abbas Araghchi attends a news conference, in Istanbul, Turkey, Sunday, June 22, 2025.
Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi attends a news conference, in Istanbul, Turkey, Sunday, June 22, 2025. - Sputnik International, 1920, 05.02.2026
"Nuclear talks with the United States are scheduled to be held in Muscat on about 10 am [06:30 GMT] Friday. I'm grateful to our Omani brothers for making all necessary arrangements," Araghchi wrote on X.
