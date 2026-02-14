International
- Sputnik International, 1920
Russia
The latest news and stories from Russia. Stay tuned for updates and breaking news on defense, politics, economy and more.
https://sputnikglobe.com/20260214/russian-air-defenses-shot-down-20-ukrainian-drones-overnight---mod-1123631877.html
Russian Air Defenses Shot Down 20 Ukrainian Drones Overnight - MoD
Russian Air Defenses Shot Down 20 Ukrainian Drones Overnight - MoD
Sputnik International
Air defenses destroyed 20 Ukrainian drones overnight, the Russian Defense Ministry told reporters.
2026-02-14T09:09+0000
2026-02-14T09:09+0000
russia
russia
ukraine
crimea
russian defense ministry
air defense
air defense system
air defense missile system
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/07/01/1119211006_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_d15fcad501427c02172252b598ba7538.jpg
"This night, air defense systems on duty destroyed and intercepted 20 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles," the ministry said. It said 13 drones were shot down over Crimea, two over the Oryol Region, one over the Astrakhan Region, one over the Bryansk Region, one over the Kursk Region, one over the Lipetsk Region and one over the Moscow Region.
https://sputnikglobe.com/20251120/russian-air-defense-systems-shot-down-four-storm-shadow-air-launched-cruise-missiles--1123144438.html
russia
ukraine
crimea
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/07/01/1119211006_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_9ffa403880511a224cbf594011ea66f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
russian air defenses, russian defense ministry, ukrainian drones,
russian air defenses, russian defense ministry, ukrainian drones,

Russian Air Defenses Shot Down 20 Ukrainian Drones Overnight - MoD

09:09 GMT 14.02.2026
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Go to the mediabankA 9K35 Strela-10 (Arrow) air defence system is seen at a position
A 9K35 Strela-10 (Arrow) air defence system is seen at a position - Sputnik International, 1920, 14.02.2026
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
Go to the mediabank
Subscribe
MOSCOW (Sputnik) - Air defenses destroyed 20 Ukrainian drones overnight, the Russian Defense Ministry told reporters.
"This night, air defense systems on duty destroyed and intercepted 20 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles," the ministry said.
It said 13 drones were shot down over Crimea, two over the Oryol Region, one over the Astrakhan Region, one over the Bryansk Region, one over the Kursk Region, one over the Lipetsk Region and one over the Moscow Region.
A Russian Navy ship launches missiles during a high-precision attack on Ukrainian military facilities in the course of Russia's military operation in Ukraine - Sputnik International, 1920, 20.11.2025
Russia's Special Operation in Ukraine
Russian Air Defense Systems Shot Down Four Storm Shadow Air-Launched Cruise Missiles
20 November 2025, 10:19 GMT
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2026 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала