Russian Air Defenses Shot Down 20 Ukrainian Drones Overnight - MoD
Air defenses destroyed 20 Ukrainian drones overnight, the Russian Defense Ministry told reporters.
"This night, air defense systems on duty destroyed and intercepted 20 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles," the ministry said. It said 13 drones were shot down over Crimea, two over the Oryol Region, one over the Astrakhan Region, one over the Bryansk Region, one over the Kursk Region, one over the Lipetsk Region and one over the Moscow Region.
MOSCOW (Sputnik) - Air defenses destroyed 20 Ukrainian drones overnight, the Russian Defense Ministry told reporters.
"This night, air defense systems on duty destroyed and intercepted 20 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles," the ministry said.
It said 13 drones were shot down over Crimea, two over the Oryol Region, one over the Astrakhan Region, one over the Bryansk Region, one over the Kursk Region, one over the Lipetsk Region and one over the Moscow Region.
