Slovakia Threatens to Cut Emergency Power to Ukraine Over Oil Transit Dispute
If Kiev fails to restore oil transit to Slovakia on Monday, the EU nation will cut off emergency electricity supply to Ukraine, Slovak Prime Minister Robert Fico warned on Saturday.
2026-02-21T11:09+0000
If on Monday Volodymyr Zelensky "does not resume oil supplies to Slovakia, then on the same day I will ask the relevant Slovak companies to stop emergency electricity supply to Ukraine," Fico wrote on social media.
