Russia's Relations With European Countries in Crisis, Not at Moscow's Fault - Putin
Russia's Relations With European Countries in Crisis, Not at Moscow's Fault - Putin
Russia's relations with European countries are in crisis, and through no fault of Moscow, Russian President Vladimir Putin said on Friday.
2026-03-27T12:45+0000
2026-03-27T12:45+0000
2026-03-27T12:45+0000
"It is clear that Russia's relations with European countries are in crisis, and through no fault of ours," Putin said at a meeting with permanent members of the Russian Security Council. The Ukrainian crisis was the fault of the previous US administration and several European countries, Putin said, adding that Russia has never refused to restore relations with Europe. References to Ukrainian events in the situation of deteriorating relations between Russia and the West have no sufficient grounds, Putin added.
russia's relations with european countries, russia's relations with european countries, russian president vladimir putin
russia's relations with european countries, russia's relations with european countries, russian president vladimir putin
Russia's Relations With European Countries in Crisis, Not at Moscow's Fault - Putin
MOSCOW (Sputnik) - Russia's relations with European countries are in crisis, and through no fault of Moscow, Russian President Vladimir Putin said on Friday.
"It is clear that Russia's relations with European countries are in crisis, and through no fault of ours," Putin said at a meeting with permanent members of the Russian Security Council.
The Ukrainian crisis was the fault of the previous US administration and several European countries, Putin said, adding that Russia
has never refused to restore relations with Europe.
References to Ukrainian events in the situation of deteriorating relations between Russia and the West have no sufficient grounds, Putin added.