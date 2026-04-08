International
Sputnik International, 2026-04-08
US-Israel War on Iran
The Israeli and US military launched Operation Epic Fury against Iran on February 28, 2026, over its alleged development of a nuclear program. Iran consistently stated that the program was peaceful in nature. In retaliation to US-Israeli attacks, Iran launched operation True Promise 4.
https://sputnikglobe.com/20260408/pakistani-pm-invites-us-iran-to-talks-in-islamabad-on-april-10-1123960384.html
Pakistani PM Invites US, Iran to Talks in Islamabad on April 10
Pakistani PM Invites US, Iran to Talks in Islamabad on April 10
Sputnik International
Pakistan’s Prime Minister Shehbaz Sharif has invited Iran and the United States to Islamabad on April 10 for negotiations aimed at reaching a “conclusive agreement.”
2026-04-08T05:12+0000
2026-04-08T05:12+0000
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07ea/04/08/1123960451_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_3cfb45982c293bae99e48f3e05bc614e.jpg
The invitation follows his announcement of an immediate ceasefire, with talks expected to focus on settling outstanding issues.
https://sputnikglobe.com/20260408/iran-declares-historic-victory-as-trump-accepts-10-point-plan--reports-1123960128.html
islamabad
pakistan
iran
israel
strait of hormuz
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07ea/04/08/1123960451_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_a66216985824d92c589dec29d01d7afa.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Pakistani PM Invites US, Iran to Talks in Islamabad on April 10

05:12 GMT 08.04.2026
© AP Photo / Hasnoor HussainPakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif speaks during a news conference with Malaysia's Prime Minister Anwar Ibrahim during Sharif's visit in Putrajaya, Malaysia, Monday, Oct. 6, 2025
Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif speaks during a news conference with Malaysia's Prime Minister Anwar Ibrahim during Sharif's visit in Putrajaya, Malaysia, Monday, Oct. 6, 2025 - Sputnik International, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Hasnoor Hussain
Subscribe
Pakistan’s Prime Minister Shehbaz Sharif has invited Iran and the United States to Islamabad on April 10 for negotiations aimed at reaching a “conclusive agreement.”
The invitation follows his announcement of an immediate ceasefire, with talks expected to focus on settling outstanding issues.
Mojtaba Khamenei, the son of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, center, attends the annual Quds, or Jerusalem Day rally in Tehran, Iran, on May 31, 2019 - Sputnik International, 1920, 08.04.2026
US-Israel War on Iran
Iran Declares 'Historic Victory' as Trump Accepts 10-Point Plan — Reports
05:04 GMT
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2026 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала