https://sputnikglobe.com/20260513/russian-state-duma-ratifies-free-trade-agreement-between-eaeu-indonesia-1124120285.html
Russian State Duma Ratifies Free Trade Agreement Between EAEU, Indonesia
MOSCOW (Sputnik) - The Russian State Duma has adopted on Wednesday a law on the ratification of the free trade agreement between the Eurasian Economic Union... 13.05.2026, Sputnik International
2026-05-13T11:23+0000
The agreement was signed on December 21, 2025 on the sidelines of the Supreme Eurasian Economic Council in St. Petersburg. It is aimed at deepening the economic partnership between the EAEU and Indonesia. The Eurasian Economic Union now includes Russia, Armenia, Belarus, Kazakhstan and Kyrgyzstan. The agreement establishes a preferential trade regime for the vast majority of goods, covering more than 98% of the bilateral trade between Indonesia and Russia, Russian Prime Minister Mikhail Mishustin explained in April.
Russian State Duma Ratifies Free Trade Agreement Between EAEU, Indonesia

11:23 GMT 13.05.2026
© Sputnik / Alexey Maishev / Go to the mediabankRussian national flags with attached black ribbons are seen on the headquarters of State Duma, the lower house of parliament
Russian national flags with attached black ribbons are seen on the headquarters of State Duma, the lower house of parliament - Sputnik International, 1920, 13.05.2026
MOSCOW (Sputnik) - The Russian State Duma has adopted on Wednesday a law on the ratification of the free trade agreement between the Eurasian Economic Union (EAEU) and Indonesia.
The agreement was signed on December 21, 2025 on the sidelines of the Supreme Eurasian Economic Council in St. Petersburg. It is aimed at deepening the economic partnership between the EAEU and Indonesia. The Eurasian Economic Union now includes Russia, Armenia, Belarus, Kazakhstan and Kyrgyzstan.
The agreement establishes a preferential trade regime for the vast majority of goods, covering more than 98% of the bilateral trade between Indonesia and Russia, Russian Prime Minister Mikhail Mishustin explained in April.
