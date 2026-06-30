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https://sputnikglobe.com/20260630/putin-tokayev-hold-telephone-conversation--kremlin-1124377892.html
Putin, Tokayev Hold Telephone Conversation – Kremlin
Putin, Tokayev Hold Telephone Conversation – Kremlin
Sputnik International
Russian President Vladimir Putin has held a phone conversation with Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev, the Kremlin said on Tuesday.
2026-06-30T11:44+0000
2026-06-30T11:44+0000
world
vladimir putin
kassym-jomart tokayev
kazakhstan
russia
bilateral relations
bilateral cooperation
trade
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"Russian President Vladimir Putin had a telephone conversation with Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev," the Kremlin said in a statement. Putin and Tokayev discussed the implementation of mutually beneficial bilateral projects in trade, economic and energy fields, the statement read.
https://sputnikglobe.com/20260528/russias-rosatom-aims-to-begin-building-nuclear-power-plant-in-kazakhstan-within-decade---ceo-1124206244.html
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vladimir putin, kassym-jomart tokayev, kazakhstan, russia, bilateral relations, bilateral cooperation, trade
vladimir putin, kassym-jomart tokayev, kazakhstan, russia, bilateral relations, bilateral cooperation, trade

Putin, Tokayev Hold Telephone Conversation – Kremlin

11:44 GMT 30.06.2026
© POOL / Go to the mediabankRussian President Vladimir Putin and Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev
Russian President Vladimir Putin and Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev - Sputnik International, 1920, 30.06.2026
© POOL
/
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MOSCOW (Sputnik) - Russian President Vladimir Putin has held a phone conversation with Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev, the Kremlin said on Tuesday.
"Russian President Vladimir Putin had a telephone conversation with Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev," the Kremlin said in a statement.
Putin and Tokayev discussed the implementation of mutually beneficial bilateral projects in trade, economic and energy fields, the statement read.
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