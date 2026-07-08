https://sputnikglobe.com/20260708/russia-launches-massive-retaliation-strikes-on-ukraines-defense-industry-1124414360.html
Russia Launches Massive Retaliation Strikes on Ukraine's Defense Industry
Russia Launches Massive Retaliation Strikes on Ukraine's Defense Industry
Sputnik International
In response to Ukraine's attacks, the Russian armed forces launched a strike on defense industry facilities in Kiev overnight, the Russian Defense Ministry said on Wednesday.
2026-07-08T07:11+0000
2026-07-08T07:11+0000
2026-07-08T07:11+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
samsung
strike
russian armed forces
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/05/06/1118285519_0:168:3041:1879_1920x0_80_0_0_224c9fb237eb7683083424d4596f3067.jpg
Targets Hit:The attack was a direct response to Ukrainian terrorist strikes on Russian civilian infrastructure.
https://sputnikglobe.com/20260707/russian-forces-strike-locomotives-trucks-in-dnepropetrovsk-kharkov---mod-1124412056.html
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russia, ukraine, russian defense ministry, samsung, strike, russian armed forces
russia, ukraine, russian defense ministry, samsung, strike, russian armed forces
Russia Launches Massive Retaliation Strikes on Ukraine's Defense Industry
In response to Ukraine's attacks, the Russian armed forces launched a strike on defense industry facilities in Kiev overnight, the Russian Defense Ministry said on Wednesday.
Samsung-Ukraine industrial plant — used for producing and storing components for FP-5 Flamingo cruise missiles
A workshop assembling medium- and long-range UAVs
The attack was a direct response to Ukrainian terrorist strikes
on Russian civilian infrastructure.