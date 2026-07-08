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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260708/russia-launches-massive-retaliation-strikes-on-ukraines-defense-industry-1124414360.html
Russia Launches Massive Retaliation Strikes on Ukraine's Defense Industry
Russia Launches Massive Retaliation Strikes on Ukraine's Defense Industry
Sputnik International
In response to Ukraine's attacks, the Russian armed forces launched a strike on defense industry facilities in Kiev overnight, the Russian Defense Ministry said on Wednesday.
2026-07-08T07:11+0000
2026-07-08T07:11+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
russian defense ministry
samsung
strike
russian armed forces
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Targets Hit:The attack was a direct response to Ukrainian terrorist strikes on Russian civilian infrastructure.
https://sputnikglobe.com/20260707/russian-forces-strike-locomotives-trucks-in-dnepropetrovsk-kharkov---mod-1124412056.html
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russia, ukraine, russian defense ministry, samsung, strike, russian armed forces
russia, ukraine, russian defense ministry, samsung, strike, russian armed forces

Russia Launches Massive Retaliation Strikes on Ukraine's Defense Industry

07:11 GMT 08.07.2026
© Sputnik / Vitaly Nevar / Go to the mediabankThe 9K720 Iskander-M ballistic missile system participates in electronic launch drills conducted by the Baltic Fleet in the Kaliningrad Region, Russia.
The 9K720 Iskander-M ballistic missile system participates in electronic launch drills conducted by the Baltic Fleet in the Kaliningrad Region, Russia. - Sputnik International, 1920, 08.07.2026
© Sputnik / Vitaly Nevar
/
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In response to Ukraine's attacks, the Russian armed forces launched a strike on defense industry facilities in Kiev overnight, the Russian Defense Ministry said on Wednesday.

Targets Hit:

Samsung-Ukraine industrial plant — used for producing and storing components for FP-5 Flamingo cruise missiles
A workshop assembling medium- and long-range UAVs
The attack was a direct response to Ukrainian terrorist strikes on Russian civilian infrastructure.
Combat work of the BM-70 UAV crew of the Battlegroup Tsentr in the Dobropolsky direction of the North Military District - Sputnik International, 1920, 07.07.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russian Forces Strike Locomotives, Trucks in Dnepropetrovsk, Kharkov - MoD
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