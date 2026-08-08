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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260808/plant-producing-warheads-for-flamingo-missiles-hit-in-kiev---mod-1124550231.html
Plant Producing Warheads for Flamingo Missiles Hit in Kiev - MoD
Plant Producing Warheads for Flamingo Missiles Hit in Kiev - MoD
Sputnik International
The Russian military struck the Fire Point industrial plant in Kiev, which produces components and warheads for FP-5 Flamingo cruise missiles, the Russian Defense Ministry said.
2026-08-08T07:10+0000
2026-08-08T07:10+0000
russia's special operation in ukraine
kiev
russia
russian defense ministry
strike
missile strike
drone strike
air strike
ukraine
russian armed forces
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"The following were struck in Kiev: the Kiev-111 industrial enterprise (Fire Point LLC), which produces components and warheads for FP-5 Flamingo ground-launched cruise missiles," the ministry said.According to the Russian ministry, Russian forces launched a strike overnight with ground-based precision weapons against a military industry enterprise and a fuel and lubricants depot in Kiev.
https://sputnikglobe.com/20260807/russia-hits-engine-assembly-facility-for-long-range-attack-uavs-in-sumy-region---military-1124547405.html
kiev
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kiev, russia, russian defense ministry, strike, missile strike, drone strike, air strike, ukraine, russian armed forces
kiev, russia, russian defense ministry, strike, missile strike, drone strike, air strike, ukraine, russian armed forces

Plant Producing Warheads for Flamingo Missiles Hit in Kiev - MoD

07:10 GMT 08.08.2026
© Sputnik / Министерство обороны РФ / Go to the mediabankServicemen of the Russian Southern Military District participate in military drills on the use of non-strategic nuclear weapons
Servicemen of the Russian Southern Military District participate in military drills on the use of non-strategic nuclear weapons - Sputnik International, 1920, 08.08.2026
© Sputnik / Министерство обороны РФ
/
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MOSCOW (Sputnik) - The Russian military struck the Fire Point industrial plant in Kiev, which produces components and warheads for FP-5 Flamingo cruise missiles, the Russian Defense Ministry said.
"The following were struck in Kiev: the Kiev-111 industrial enterprise (Fire Point LLC), which produces components and warheads for FP-5 Flamingo ground-launched cruise missiles," the ministry said.
According to the Russian ministry, Russian forces launched a strike overnight with ground-based precision weapons against a military industry enterprise and a fuel and lubricants depot in Kiev.
Geran drone - Sputnik International, 1920, 07.08.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Hits Engine Assembly Facility for Long-Range Attack UAVs in Sumy Region - Military
Yesterday, 09:11 GMT
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