https://sputnikglobe.com/20260808/plant-producing-warheads-for-flamingo-missiles-hit-in-kiev---mod-1124550231.html
Plant Producing Warheads for Flamingo Missiles Hit in Kiev - MoD
Plant Producing Warheads for Flamingo Missiles Hit in Kiev - MoD
Sputnik International
The Russian military struck the Fire Point industrial plant in Kiev, which produces components and warheads for FP-5 Flamingo cruise missiles, the Russian Defense Ministry said.
2026-08-08T07:10+0000
2026-08-08T07:10+0000
2026-08-08T07:10+0000
russia's special operation in ukraine
kiev
russia
russian defense ministry
strike
missile strike
drone strike
air strike
ukraine
russian armed forces
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/0a/02/1120387513_0:0:1733:975_1920x0_80_0_0_a67db64e3ec08eaac39d045342bad4fe.jpg
"The following were struck in Kiev: the Kiev-111 industrial enterprise (Fire Point LLC), which produces components and warheads for FP-5 Flamingo ground-launched cruise missiles," the ministry said.According to the Russian ministry, Russian forces launched a strike overnight with ground-based precision weapons against a military industry enterprise and a fuel and lubricants depot in Kiev.
https://sputnikglobe.com/20260807/russia-hits-engine-assembly-facility-for-long-range-attack-uavs-in-sumy-region---military-1124547405.html
kiev
russia
ukraine
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/0a/02/1120387513_350:0:1686:1002_1920x0_80_0_0_2ad90058ceb49436fe42b200726960ed.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kiev, russia, russian defense ministry, strike, missile strike, drone strike, air strike, ukraine, russian armed forces
kiev, russia, russian defense ministry, strike, missile strike, drone strike, air strike, ukraine, russian armed forces
Plant Producing Warheads for Flamingo Missiles Hit in Kiev - MoD
MOSCOW (Sputnik) - The Russian military struck the Fire Point industrial plant in Kiev, which produces components and warheads for FP-5 Flamingo cruise missiles, the Russian Defense Ministry said.
"The following were struck in Kiev: the Kiev-111 industrial enterprise (Fire Point LLC), which produces components and warheads for FP-5 Flamingo ground-launched cruise missiles," the ministry said.
According to the Russian ministry, Russian forces launched a strike overnight with ground-based precision weapons against a military industry enterprise and a fuel and lubricants depot in Kiev.