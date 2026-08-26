https://sputnikglobe.com/20260826/chinese-president-xi-jinping-to-attend-sco-summit-in-bishkek---chinese-foreign-ministry-1124631195.html

Chinese President Xi Jinping to Attend SCO Summit in Bishkek

Chinese President Xi Jinping to Attend SCO Summit in Bishkek

Sputnik International

"Chinese President Xi Jinping will attend the Shanghai Cooperation Organization summit in Bishkek on August 30-September 3, and will also pay state visits to Kyrgyzstan and Egypt," the statement said.

2026-08-26T07:23+0000

2026-08-26T07:23+0000

2026-08-26T09:21+0000

world

dmitry peskov

bishkek

shanghai

shanghai cooperation organisation (sco)

chinese foreign ministry

xi jinping

vladimir putin

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"Chinese President Xi Jinping will attend the Shanghai Cooperation Organization summit in Bishkek on August 30-September 3, and will also pay state visits to Kyrgyzstan and Egypt," the statement said.As part of this trip, he will also pay state visits to Kyrgyzstan and Egypt.Xi plans to discuss international and regional agendas with the leaders of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) member states during the upcoming SCO summit in Bishkek, Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian said on Wednesday.The Chinese leader, together with heads of state from other countries, will formulate a plan and measures to ensure high-quality development of the SCO, as well as the organization's involvement in reforming and building the global governance system, the diplomat added.Earlier, Russian Presidential Press Secretary Dmitry Peskov announced that Russian President Vladimir Putin plans to attend the Shanghai Cooperation Organization summit, which will be held in Bishkek.The SCO is an international organization founded in 2001. It is made up of Belarus, China, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan. Its partner countries are Azerbaijan, Armenia, Afghanistan, Bahrain, Cambodia, Egypt, Kuwait, Laos, the Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka, Turkey and the United Arab Emirates.

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dmitry peskov, bishkek, shanghai, shanghai cooperation organisation (sco), chinese foreign ministry, xi jinping, vladimir putin