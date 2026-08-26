https://sputnikglobe.com/20260826/cia-chiefs-visit-to-moscow-linked-to-contacts-between-security-services---kremlin-1124630860.html
CIA Chief's Visit to Moscow Linked to 'Contacts Between Security Services' - Kremlin
CIA Chief's Visit to Moscow Linked to 'Contacts Between Security Services' - Kremlin
Sputnik International
CIA Director John Ratcliffe's visit to Moscow was related to "contacts between security services," Kremlin spokesman Dmitry Peskov told the Washington Post.
2026-08-26T05:50+0000
2026-08-26T05:50+0000
2026-08-26T05:50+0000
world
john ratcliffe
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kremlin
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Peskov declined to provide further details. CBS News, citing sources, reported on Tuesday that Ratcliffe arrived in Moscow for meetings.
https://sputnikglobe.com/20260815/russia-requests-clarification-from-us-turkiye-over-plans-to-supply-weapons-to-ukraine-1124582934.html
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john ratcliffe, cia, kremlin
john ratcliffe, cia, kremlin
CIA Chief's Visit to Moscow Linked to 'Contacts Between Security Services' - Kremlin
MOSCOW (Sputnik) - CIA Director John Ratcliffe's visit to Moscow was related to "contacts between security services," Kremlin spokesman Dmitry Peskov told the Washington Post.
Peskov declined to provide further details.
CBS News, citing sources, reported on Tuesday that Ratcliffe arrived in Moscow for meetings.