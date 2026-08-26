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https://sputnikglobe.com/20260826/cia-chiefs-visit-to-moscow-linked-to-contacts-between-security-services---kremlin-1124630860.html
CIA Chief's Visit to Moscow Linked to 'Contacts Between Security Services' - Kremlin
CIA Chief's Visit to Moscow Linked to 'Contacts Between Security Services' - Kremlin
Sputnik International
CIA Director John Ratcliffe's visit to Moscow was related to "contacts between security services," Kremlin spokesman Dmitry Peskov told the Washington Post.
2026-08-26T05:50+0000
2026-08-26T05:50+0000
world
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Peskov declined to provide further details. CBS News, citing sources, reported on Tuesday that Ratcliffe arrived in Moscow for meetings.
https://sputnikglobe.com/20260815/russia-requests-clarification-from-us-turkiye-over-plans-to-supply-weapons-to-ukraine-1124582934.html
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john ratcliffe, cia, kremlin
john ratcliffe, cia, kremlin

CIA Chief's Visit to Moscow Linked to 'Contacts Between Security Services' - Kremlin

05:50 GMT 26.08.2026
© AP Photo / Andrew HarnikRep. John Ratcliffe, R-Texas, testifies before a Senate Intelligence Committee nomination hearing on Capitol Hill in Washington, Tuesday, May. 5, 2020. The panel is considering Ratcliffe's nomination for director of national intelligence. (AP Photo/Andrew Harnik, Pool)
Rep. John Ratcliffe, R-Texas, testifies before a Senate Intelligence Committee nomination hearing on Capitol Hill in Washington, Tuesday, May. 5, 2020. The panel is considering Ratcliffe's nomination for director of national intelligence. (AP Photo/Andrew Harnik, Pool) - Sputnik International, 1920, 26.08.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
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MOSCOW (Sputnik) - CIA Director John Ratcliffe's visit to Moscow was related to "contacts between security services," Kremlin spokesman Dmitry Peskov told the Washington Post.
Peskov declined to provide further details.
CBS News, citing sources, reported on Tuesday that Ratcliffe arrived in Moscow for meetings.
155 mm M795 artillery projectiles are stored for shipping to other facilities to complete the manufacturing process at the Scranton Army Ammunition Plant in Scranton, Pa., Thursday, April 13, 2023 - Sputnik International, 1920, 15.08.2026
World
Russia Requests Clarification From US, Turkiye Over Plans to Supply Weapons to Ukraine
15 August, 13:34 GMT
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