https://sputnikglobe.com/20260903/russian-forces-strike-two-ukrainian-military-supply-ships-in-black-sea--mod-1124676415.html
Russian Forces Strike Two Ukrainian Military Supply Ships in Black Sea — MoD
Russian Forces Strike Two Ukrainian Military Supply Ships in Black Sea — MoD
Sputnik International
The Russian armed forces struck a dry cargo ship carrying weapons and ammunition, as well as a container ship carrying military equipment for the Ukrainian armed forces in the Black Sea, the Russian Ministry of Defense reported on Thursday.
2026-09-03T14:16+0000
2026-09-03T14:16+0000
2026-09-03T14:16+0000
russia's special operation in ukraine
black sea
russia
ukraine
russian ministry of defense
cargo ship
drone
drone attack
drone warfare
drone strike
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"During the day, strike drones struck a dry cargo ship carrying weapons and ammunition in the Black Sea," the ministry said.The ministry also reported that drones struck a container ship carrying Ukrainian military equipment in the Black Sea.
https://sputnikglobe.com/20260829/russia-intensifies-strikes-against-ukrainian-maritime-lifeline-knocking-out-power-and-supply-hubs-1124645480.html
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black sea, russia, ukraine, russian ministry of defense, cargo ship, drone, drone attack, drone warfare, drone strike, drone usage, russian armed forces
black sea, russia, ukraine, russian ministry of defense, cargo ship, drone, drone attack, drone warfare, drone strike, drone usage, russian armed forces
Russian Forces Strike Two Ukrainian Military Supply Ships in Black Sea — MoD
MOSCOW (Sputnik) - The Russian armed forces struck a dry cargo ship carrying weapons and ammunition, as well as a container ship carrying military equipment for the Ukrainian armed forces in the Black Sea, the Russian Ministry of Defense reported on Thursday.
"During the day, strike drones struck a dry cargo ship carrying weapons and ammunition in the Black Sea," the ministry said.
The ministry also reported that drones struck
a container ship carrying Ukrainian military equipment in the Black Sea.