International
- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260903/russian-forces-strike-two-ukrainian-military-supply-ships-in-black-sea--mod-1124676415.html
Russian Forces Strike Two Ukrainian Military Supply Ships in Black Sea — MoD
Russian Forces Strike Two Ukrainian Military Supply Ships in Black Sea — MoD
Sputnik International
The Russian armed forces struck a dry cargo ship carrying weapons and ammunition, as well as a container ship carrying military equipment for the Ukrainian armed forces in the Black Sea, the Russian Ministry of Defense reported on Thursday.
2026-09-03T14:16+0000
2026-09-03T14:16+0000
russia's special operation in ukraine
black sea
russia
ukraine
russian ministry of defense
cargo ship
drone
drone attack
drone warfare
drone strike
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"During the day, strike drones struck a dry cargo ship carrying weapons and ammunition in the Black Sea," the ministry said.The ministry also reported that drones struck a container ship carrying Ukrainian military equipment in the Black Sea.
https://sputnikglobe.com/20260829/russia-intensifies-strikes-against-ukrainian-maritime-lifeline-knocking-out-power-and-supply-hubs-1124645480.html
black sea
russia
ukraine
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black sea, russia, ukraine, russian ministry of defense, cargo ship, drone, drone attack, drone warfare, drone strike, drone usage, russian armed forces
black sea, russia, ukraine, russian ministry of defense, cargo ship, drone, drone attack, drone warfare, drone strike, drone usage, russian armed forces

Russian Forces Strike Two Ukrainian Military Supply Ships in Black Sea — MoD

14:16 GMT 03.09.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Go to the mediabankA Russian serviceman from a Molniya-PVO UAV crew of Battlegroup Tsentr in the Dobropolye direction of the special military operation
A Russian serviceman from a Molniya-PVO UAV crew of Battlegroup Tsentr in the Dobropolye direction of the special military operation - Sputnik International, 1920, 03.09.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
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MOSCOW (Sputnik) - The Russian armed forces struck a dry cargo ship carrying weapons and ammunition, as well as a container ship carrying military equipment for the Ukrainian armed forces in the Black Sea, the Russian Ministry of Defense reported on Thursday.
"During the day, strike drones struck a dry cargo ship carrying weapons and ammunition in the Black Sea," the ministry said.
The ministry also reported that drones struck a container ship carrying Ukrainian military equipment in the Black Sea.
Missile strike on an enemy target. - Sputnik International, 1920, 29.08.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Intensifies Strikes Against Ukrainian Maritime Lifeline, Knocking Out Power and Supply Hubs
29 August, 16:48 GMT
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