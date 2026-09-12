https://sputnikglobe.com/20260912/russian-fpv-drones-destroy-ukrainian-vehicles-in-donetsk-region-1124724615.html
Russian FPV Drones Destroy Ukrainian Vehicles in Donetsk Region
Russian FPV Drones Destroy Ukrainian Vehicles in Donetsk Region
Sputnik International
Operators from Russia’s Smersh drone brigade destroyed two Ukrainian vehicles carrying personnel, ammunition, and military equipment in the rear area near the Slavyansk-Kramatorsk agglomeration, Russia’s Ministry of Defense said.
2026-09-12T10:29+0000
2026-09-12T10:29+0000
2026-09-12T10:29+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
slavyansk
ministry of defense
strike
drone strike
air strike
russian defense ministry
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07ea/09/0c/1124724458_94:0:1655:878_1920x0_80_0_0_6118c023f6d3d2c0791f599f428c6bc6.jpg
The vehicles were detected during reconnaissance operations, after which FPV drone crews carried out precision strikes on the identified coordinates.The operation was conducted to disrupt Ukrainian rotation movements in the area.
https://sputnikglobe.com/20260909/russias-strikes-on-ukraines-border-checkpoints-choke-off-diverted-maritime-logistics-pipeline-1124704396.html
russia
ukraine
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Russian FPV drones destroy Ukrainian vehicles in Donetsk region
Sputnik International
Russian FPV drones destroy Ukrainian vehicles in Donetsk region
2026-09-12T10:29+0000
true
PT0M31S
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russia, ukraine, slavyansk, ministry of defense, strike, drone strike, air strike, russian defense ministry
russia, ukraine, slavyansk, ministry of defense, strike, drone strike, air strike, russian defense ministry
Russian FPV Drones Destroy Ukrainian Vehicles in Donetsk Region
Operators from Russia’s Smersh drone brigade destroyed two Ukrainian vehicles carrying personnel, ammunition, and military equipment in the rear area near the Slavyansk-Kramatorsk agglomeration, Russia’s Ministry of Defense said.
The vehicles were detected during reconnaissance operations, after which FPV drone crews carried out precision strikes
on the identified coordinates.
The operation was conducted to disrupt Ukrainian rotation movements in the area.