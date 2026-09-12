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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260912/russian-fpv-drones-destroy-ukrainian-vehicles-in-donetsk-region-1124724615.html
Russian FPV Drones Destroy Ukrainian Vehicles in Donetsk Region
Russian FPV Drones Destroy Ukrainian Vehicles in Donetsk Region
Sputnik International
Operators from Russia’s Smersh drone brigade destroyed two Ukrainian vehicles carrying personnel, ammunition, and military equipment in the rear area near the Slavyansk-Kramatorsk agglomeration, Russia’s Ministry of Defense said.
2026-09-12T10:29+0000
2026-09-12T10:29+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
slavyansk
ministry of defense
strike
drone strike
air strike
russian defense ministry
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The vehicles were detected during reconnaissance operations, after which FPV drone crews carried out precision strikes on the identified coordinates.The operation was conducted to disrupt Ukrainian rotation movements in the area.
https://sputnikglobe.com/20260909/russias-strikes-on-ukraines-border-checkpoints-choke-off-diverted-maritime-logistics-pipeline-1124704396.html
russia
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Russian FPV drones destroy Ukrainian vehicles in Donetsk region
Sputnik International
Russian FPV drones destroy Ukrainian vehicles in Donetsk region
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russia, ukraine, slavyansk, ministry of defense, strike, drone strike, air strike, russian defense ministry
russia, ukraine, slavyansk, ministry of defense, strike, drone strike, air strike, russian defense ministry

Russian FPV Drones Destroy Ukrainian Vehicles in Donetsk Region

10:29 GMT 12.09.2026
© Sputnik
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Operators from Russia’s Smersh drone brigade destroyed two Ukrainian vehicles carrying personnel, ammunition, and military equipment in the rear area near the Slavyansk-Kramatorsk agglomeration, Russia’s Ministry of Defense said.
The vehicles were detected during reconnaissance operations, after which FPV drone crews carried out precision strikes on the identified coordinates.
The operation was conducted to disrupt Ukrainian rotation movements in the area.
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