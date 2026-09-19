https://sputnikglobe.com/20260919/new-assault-tactics-help-russian-troops-liberate-settlements-in-donetsk-peoples-republic-1124762988.html
New Assault Tactics Help Russian Troops Liberate Settlements in Donetsk People’s Republic
New Assault Tactics Help Russian Troops Liberate Settlements in Donetsk People’s Republic
Sputnik International
Russian forces used unconventional assault tactics while liberating the settlements of Gulevo and Maryevka, the Defense Ministry said.
2026-09-19T15:16+0000
2026-09-19T15:16+0000
2026-09-19T15:16+0000
russia's special operation in ukraine
donetsk
ukraine
russia
russian armed forces
russian ministry of defense
defense ministry
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07ea/09/13/1124762832_135:0:1694:877_1920x0_80_0_0_413e8b0f7a9862b657dde0d32b333e0a.jpg
The Russian Ministry of Defense released footage showing assault units advancing from multiple directions with support from drones and artillery, destroying Ukrainian firing positions and observation posts before clearing the settlements house by house. The combination of ground and air attacks made it difficult for Ukrainian forces to identify the source of incoming fire.
https://sputnikglobe.com/20260918/russia-strikes-cargo-ship-delivering-military-cargo-in-odessa-region---defense-ministry-1124759057.html
donetsk
ukraine
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New assault tactics help Russian troops liberate settlements in the Donetsk People’s Republic
Sputnik International
New assault tactics help Russian troops liberate settlements in the Donetsk People’s Republic
2026-09-19T15:16+0000
true
PT1M25S
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donetsk, ukraine, russia, russian armed forces, russian ministry of defense, defense ministry
donetsk, ukraine, russia, russian armed forces, russian ministry of defense, defense ministry
New Assault Tactics Help Russian Troops Liberate Settlements in Donetsk People’s Republic
Russian forces used unconventional assault tactics while liberating the settlements of Gulevo and Maryevka, the Defense Ministry said.
The Russian Ministry of Defense
released footage showing assault units advancing from multiple directions with support from drones and artillery, destroying Ukrainian firing positions and observation posts before clearing the settlements house by house.
The combination of ground and air attacks made it difficult for Ukrainian forces to identify the source of incoming fire.