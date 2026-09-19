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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260919/new-assault-tactics-help-russian-troops-liberate-settlements-in-donetsk-peoples-republic-1124762988.html
New Assault Tactics Help Russian Troops Liberate Settlements in Donetsk People’s Republic
New Assault Tactics Help Russian Troops Liberate Settlements in Donetsk People’s Republic
Sputnik International
Russian forces used unconventional assault tactics while liberating the settlements of Gulevo and Maryevka, the Defense Ministry said.
2026-09-19T15:16+0000
2026-09-19T15:16+0000
russia's special operation in ukraine
donetsk
ukraine
russia
russian armed forces
russian ministry of defense
defense ministry
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The Russian Ministry of Defense released footage showing assault units advancing from multiple directions with support from drones and artillery, destroying Ukrainian firing positions and observation posts before clearing the settlements house by house. The combination of ground and air attacks made it difficult for Ukrainian forces to identify the source of incoming fire.
https://sputnikglobe.com/20260918/russia-strikes-cargo-ship-delivering-military-cargo-in-odessa-region---defense-ministry-1124759057.html
donetsk
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New assault tactics help Russian troops liberate settlements in the Donetsk People’s Republic
Sputnik International
New assault tactics help Russian troops liberate settlements in the Donetsk People’s Republic
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donetsk, ukraine, russia, russian armed forces, russian ministry of defense, defense ministry
donetsk, ukraine, russia, russian armed forces, russian ministry of defense, defense ministry

New Assault Tactics Help Russian Troops Liberate Settlements in Donetsk People’s Republic

15:16 GMT 19.09.2026
© Sputnik
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Russian forces used unconventional assault tactics while liberating the settlements of Gulevo and Maryevka, the Defense Ministry said.
The Russian Ministry of Defense released footage showing assault units advancing from multiple directions with support from drones and artillery, destroying Ukrainian firing positions and observation posts before clearing the settlements house by house.
The combination of ground and air attacks made it difficult for Ukrainian forces to identify the source of incoming fire.
A BM-70 UAV crew from Russia's Tsentr Battlegroup conducts combat operations on the Dobropolye axis in the Donetsk People's Republic. - Sputnik International, 1920, 18.09.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Strikes Cargo Ship Delivering Military Cargo in Odessa Region - MoD
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