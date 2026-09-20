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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260920/russian-drones-rain-fire-on-ukrainian-forces-in-donbass-1124764881.html
Russian Drones Rain Fire on Ukrainian Forces in Donbass
Russian Drones Rain Fire on Ukrainian Forces in Donbass
Sputnik International
FPV drone crews from Battlegroup Tsentr thwarted yet another attempted enemy rotation near the city of Dobropolye in the Donetsk region, the Russian Defense Ministry said.
2026-09-20T10:33+0000
2026-09-20T10:33+0000
russia's special operation in ukraine
donbass
russia
donetsk
russian defense ministry
drone strike
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According to the ministry, personnel from specialised mining engineering battalion, operating as part of Russia’s Battlegroup Tsentr, are systematically targeting enemy logistics infrastructure in the Dobropolye direction of the special military operation.The unit uses strike munitions, remote mining of supply routes with deployable mines, and tactics involving drones positioned in ambushes along enemy supply routes.
https://sputnikglobe.com/20260918/russia-strikes-cargo-ship-delivering-military-cargo-in-odessa-region---defense-ministry-1124759057.html
donbass
russia
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60
Russian drones rain fire on Ukrainian forces in Donbass
Sputnik International
Russian drones rain fire on Ukrainian forces in Donbass
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donbass, russia, donetsk, russian defense ministry, drone strike
donbass, russia, donetsk, russian defense ministry, drone strike

Russian Drones Rain Fire on Ukrainian Forces in Donbass

10:33 GMT 20.09.2026
© Sputnik
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FPV drone crews from Battlegroup Tsentr thwarted yet another attempted enemy rotation near the city of Dobropolye in the Donetsk region, the Russian Defense Ministry said.
According to the ministry, personnel from specialised mining engineering battalion, operating as part of Russia’s Battlegroup Tsentr, are systematically targeting enemy logistics infrastructure in the Dobropolye direction of the special military operation.
The unit uses strike munitions, remote mining of supply routes with deployable mines, and tactics involving drones positioned in ambushes along enemy supply routes.
A BM-70 UAV crew from Russia's Tsentr Battlegroup conducts combat operations on the Dobropolye axis in the Donetsk People's Republic. - Sputnik International, 1920, 18.09.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Strikes Cargo Ship Delivering Military Cargo in Odessa Region - MoD
18 September, 16:29 GMT
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