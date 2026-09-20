https://sputnikglobe.com/20260920/russian-drones-rain-fire-on-ukrainian-forces-in-donbass-1124764881.html
Russian Drones Rain Fire on Ukrainian Forces in Donbass
Russian Drones Rain Fire on Ukrainian Forces in Donbass
Sputnik International
FPV drone crews from Battlegroup Tsentr thwarted yet another attempted enemy rotation near the city of Dobropolye in the Donetsk region, the Russian Defense Ministry said.
2026-09-20T10:33+0000
2026-09-20T10:33+0000
2026-09-20T10:33+0000
russia's special operation in ukraine
donbass
russia
donetsk
russian defense ministry
drone strike
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07ea/09/14/1124764716_0:148:691:537_1920x0_80_0_0_dad4d4fedc9964c680794e95eb8c2674.jpg
According to the ministry, personnel from specialised mining engineering battalion, operating as part of Russia’s Battlegroup Tsentr, are systematically targeting enemy logistics infrastructure in the Dobropolye direction of the special military operation.The unit uses strike munitions, remote mining of supply routes with deployable mines, and tactics involving drones positioned in ambushes along enemy supply routes.
https://sputnikglobe.com/20260918/russia-strikes-cargo-ship-delivering-military-cargo-in-odessa-region---defense-ministry-1124759057.html
donbass
russia
donetsk
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Russian drones rain fire on Ukrainian forces in Donbass
Sputnik International
Russian drones rain fire on Ukrainian forces in Donbass
2026-09-20T10:33+0000
true
PT0M30S
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donbass, russia, donetsk, russian defense ministry, drone strike
donbass, russia, donetsk, russian defense ministry, drone strike
Russian Drones Rain Fire on Ukrainian Forces in Donbass
FPV drone crews from Battlegroup Tsentr thwarted yet another attempted enemy rotation near the city of Dobropolye in the Donetsk region, the Russian Defense Ministry said.
According to the ministry, personnel from specialised mining engineering battalion, operating as part of Russia’s Battlegroup Tsentr
, are systematically targeting enemy logistics infrastructure in the Dobropolye direction of the special military operation.
The unit uses strike munitions, remote mining of supply routes with deployable mines, and tactics involving drones positioned in ambushes along enemy supply routes.