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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260926/russian-forces-strike-ukrainian-port-infrastructure-and-military-supply-routes-1124797405.html
Russian Forces Strike Ukrainian Port Infrastructure and Military Supply Routes
Russian Forces Strike Ukrainian Port Infrastructure and Military Supply Routes
Sputnik International
Russian forces struck a logistics center in Odessa used for storing and distributing military-related supplies delivered from foreign countries for the Ukrainian Armed Forces, the Russian Defense Ministry said.
2026-09-26T15:39+0000
2026-09-26T15:39+0000
russia's special operation in ukraine
odessa
ukrainian armed forces
russian defense ministry
russia
defense ministry
cargo ship
strike
missile strike
drone strike
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The ministry stated that Russian forces continue targeting Ukrainian port infrastructure, logistics hubs, and maritime vessels allegedly operating in support of Ukrainian military activities.According to the statement, a cargo ship transporting supplies for the Ukrainian Armed Forces to the port of Odessa was also hit while at sea.The Defense Ministry said the strike on the “Epicenter” logistics center in Odessa was carried out by unmanned aerial vehicles and targeted facilities used for the storage and distribution of foreign-supplied military products.
https://sputnikglobe.com/20260924/russia-strikes-warehouse-terminals-used-by-ukrainian-forces---defense-ministry-1124782958.html
odessa
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odessa, ukrainian armed forces, russian defense ministry, russia, defense ministry, cargo ship, strike, missile strike, drone strike, air strike
odessa, ukrainian armed forces, russian defense ministry, russia, defense ministry, cargo ship, strike, missile strike, drone strike, air strike

Russian Forces Strike Ukrainian Port Infrastructure and Military Supply Routes

15:39 GMT 26.09.2026
© Sputnik / Vitaly Nevar / Go to the mediabankRussia's Iskander-M ballistic missile system. File photo
Russia's Iskander-M ballistic missile system. File photo - Sputnik International, 1920, 26.09.2026
© Sputnik / Vitaly Nevar
/
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Russian forces struck a logistics center in Odessa used for storing and distributing military-related supplies delivered from foreign countries for the Ukrainian Armed Forces, the Russian Defense Ministry said.
The ministry stated that Russian forces continue targeting Ukrainian port infrastructure, logistics hubs, and maritime vessels allegedly operating in support of Ukrainian military activities.
According to the statement, a cargo ship transporting supplies for the Ukrainian Armed Forces to the port of Odessa was also hit while at sea.
The Defense Ministry said the strike on the “Epicenter” logistics center in Odessa was carried out by unmanned aerial vehicles and targeted facilities used for the storage and distribution of foreign-supplied military products.
A combat launch of a missile from the Iskander-M complex - Sputnik International, 1920, 24.09.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Strikes Warehouse Terminals Used by Ukrainian Forces - Defense Ministry
24 September, 15:50 GMT
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