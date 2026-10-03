https://sputnikglobe.com/20261003/russia-strikes-ukrainian-military-linked-dry-cargo-ship-in-port-of-odessa---mod-1124830195.html
Russia Strikes Ukrainian Military-Linked Dry-Cargo Ship in Port of Odessa - MoD
Russia Strikes Ukrainian Military-Linked Dry-Cargo Ship in Port of Odessa - MoD
Sputnik International
The Russian Armed Forces used drones to strike a dry-cargo ship in the port of Odessa that was delivering military supplies for Ukraine, the Russian Defense Ministry said on Saturday.
2026-10-03T16:23+0000
2026-10-03T16:23+0000
2026-10-03T16:23+0000
russia's special operation in ukraine
ukraine
russia
odessa
russian defense ministry
cargo ship
strike
missile strike
drone strike
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"Earlier today, a drone strike in the port of Odessa hit a dry-cargo vessel that had delivered military supplies to Ukraine," the statement read. The Russian armed forces continue to strike maritime vessels used in the interest of the Ukrainian military.
https://sputnikglobe.com/20260926/russian-forces-strike-ukrainian-port-infrastructure-and-military-supply-routes-1124797405.html
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ukraine, russia, odessa, russian defense ministry, cargo ship, strike, missile strike, drone strike
ukraine, russia, odessa, russian defense ministry, cargo ship, strike, missile strike, drone strike
Russia Strikes Ukrainian Military-Linked Dry-Cargo Ship in Port of Odessa - MoD
MOSCOW (Sputnik) - The Russian Armed Forces used drones to strike a dry-cargo ship in the port of Odessa that was delivering military supplies for Ukraine, the Russian Defense Ministry said on Saturday.
"Earlier today, a drone strike in the port of Odessa hit a dry-cargo vessel that had delivered military supplies to Ukraine," the statement read.
The Russian armed forces continue to strike maritime vessels used in the interest of the Ukrainian military.