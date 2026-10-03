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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20261003/russia-strikes-ukrainian-military-linked-dry-cargo-ship-in-port-of-odessa---mod-1124830195.html
Russia Strikes Ukrainian Military-Linked Dry-Cargo Ship in Port of Odessa - MoD
Russia Strikes Ukrainian Military-Linked Dry-Cargo Ship in Port of Odessa - MoD
Sputnik International
The Russian Armed Forces used drones to strike a dry-cargo ship in the port of Odessa that was delivering military supplies for Ukraine, the Russian Defense Ministry said on Saturday.
2026-10-03T16:23+0000
2026-10-03T16:23+0000
russia's special operation in ukraine
ukraine
russia
odessa
russian defense ministry
cargo ship
strike
missile strike
drone strike
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"Earlier today, a drone strike in the port of Odessa hit a dry-cargo vessel that had delivered military supplies to Ukraine," the statement read. The Russian armed forces continue to strike maritime vessels used in the interest of the Ukrainian military.
https://sputnikglobe.com/20260926/russian-forces-strike-ukrainian-port-infrastructure-and-military-supply-routes-1124797405.html
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ukraine, russia, odessa, russian defense ministry, cargo ship, strike, missile strike, drone strike
ukraine, russia, odessa, russian defense ministry, cargo ship, strike, missile strike, drone strike

Russia Strikes Ukrainian Military-Linked Dry-Cargo Ship in Port of Odessa - MoD

16:23 GMT 03.10.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Go to the mediabankA Russian serviceman from a Molniya-PVO UAV crew of Battlegroup Tsentr in the Dobropolye direction of the special military operation
A Russian serviceman from a Molniya-PVO UAV crew of Battlegroup Tsentr in the Dobropolye direction of the special military operation - Sputnik International, 1920, 03.10.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
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MOSCOW (Sputnik) - The Russian Armed Forces used drones to strike a dry-cargo ship in the port of Odessa that was delivering military supplies for Ukraine, the Russian Defense Ministry said on Saturday.
"Earlier today, a drone strike in the port of Odessa hit a dry-cargo vessel that had delivered military supplies to Ukraine," the statement read.
The Russian armed forces continue to strike maritime vessels used in the interest of the Ukrainian military.
Russia's Iskander-M ballistic missile system. File photo - Sputnik International, 1920, 26.09.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russia Strikes Ukraine Hub for Foreign-Supplied Military Equipment in Odessa
26 September, 15:39 GMT
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