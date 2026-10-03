https://sputnikglobe.com/20261003/russia-to-continue-retaliatory-strikes-on-military-targets-in-ukraine---mod-1124829500.html
Russia to Continue Retaliatory Strikes on Military Targets in Ukraine - Foreign Ministry
Russia to Continue Retaliatory Strikes on Military Targets in Ukraine - Foreign Ministry
Sputnik International
Russia will continue large-scale retaliatory strikes against military targets in Ukraine in response to Kiev's terror against Russians, the Russian Foreign Ministry stated on Saturday.
2026-10-03T10:59+0000
2026-10-03T10:59+0000
2026-10-03T11:02+0000
russia's special operation in ukraine
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russian armed forces
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The foreign ministry said on its website that the Russian Armed Forces are systematically striking military targets in Kiev and other Ukrainian cities in response to terrorist actions by the Ukrainian Armed Forces against Russian civilians and Russia's civilian infrastructure. Earlier, Russian President Vladimir Putin said Kiev’s continued escalation was only worsening Ukraine’s position, arguing that recent Russian strikes were responses to Ukrainian attacks on shipping, warehouses and infrastructure. The Russian Foreign Ministry reiterated its warning to foreign nationals and diplomatic mission staff against staying in or traveling to Ukraine.The ministry issued a statement regarding the renewed warning to foreign citizens and diplomats against remaining in Kiev or near military-related sites in Ukraine.Foreign nationals and diplomats who have not left Kiev are knowingly putting their lives in mortal danger, the Russian ministry stated."We note that not everyone has heeded these warnings and [that some] are knowingly exposing their lives to mortal danger ... The Russian Foreign Ministry reiterates its warning to foreign nationals, including diplomatic mission staff, against staying in Ukraine or traveling to its territory," the statement read.The warning for foreign nationals and diplomats to leave Kiev was included in a Russian Foreign Ministry statement dated May 25, 2026, and in diplomatic notes sent to foreign partners. On May 27, Deputy Foreign Minister Mikhail Galuzin reiterated the warning during a briefing for the diplomatic corps.
https://sputnikglobe.com/20261003/russia-strikes-gostomel-logistics-hub-in-kiev-region---mod-1124828683.html
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russian foreign ministry, ukraine, kiev, russia, russian armed forces, strikes, drone strikes, missile strikes
russian foreign ministry, ukraine, kiev, russia, russian armed forces, strikes, drone strikes, missile strikes
Russia to Continue Retaliatory Strikes on Military Targets in Ukraine - Foreign Ministry
10:59 GMT 03.10.2026 (Updated: 11:02 GMT 03.10.2026)
MOSCOW (Sputnik) - Russia will continue large-scale retaliatory strikes against military targets in Ukraine in response to Kiev's terror against Russians, the Russian Foreign Ministry stated on Saturday.
The foreign ministry said on its website that the Russian Armed Forces are systematically striking military targets in Kiev and other Ukrainian cities in response to terrorist actions by the Ukrainian Armed Forces against Russian civilians and Russia's civilian infrastructure.
"The Armed Forces of the Russian Federation will continue to deliver large-scale retaliatory strikes," the ministry said.
Earlier, Russian President Vladimir Putin said Kiev’s continued escalation was only worsening Ukraine’s position, arguing that recent Russian strikes
were responses to Ukrainian attacks on shipping, warehouses and infrastructure.
The Russian Foreign Ministry reiterated its warning to foreign nationals and diplomatic mission staff against staying in or traveling to Ukraine.
The ministry issued a statement regarding the renewed warning to foreign citizens and diplomats against remaining in Kiev or near military-related sites in Ukraine.
"Russia had beforehand urged foreign nationals and diplomats in Kiev to leave the city and refrain from visiting Ukraine, and advised the country's residents to stay away from military and administrative infrastructure facilities," the statement read.
Foreign nationals and diplomats who have not left Kiev are knowingly putting their lives in mortal danger, the Russian ministry stated.
"We note that not everyone has heeded these warnings and [that some] are knowingly exposing their lives to mortal danger ... The Russian Foreign Ministry reiterates its warning to foreign nationals, including diplomatic mission staff, against staying in Ukraine or traveling to its territory," the statement read.
The warning for foreign nationals and diplomats to leave Kiev was included in a Russian Foreign Ministry statement dated May 25, 2026, and in diplomatic notes sent to foreign partners. On May 27, Deputy Foreign Minister Mikhail Galuzin reiterated the warning during a briefing for the diplomatic corps.